美联储资产负债表规模或要5-8年才会降至危机前水平--叶伦

* 尚未就美联储资产负债表的最终规模做决定

* 叶伦在证词陈述中反对提高通胀目标

* 叶伦表示支持提名社区银行家加入联储理事会

路透纽约/华盛顿5月8日 -美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦周四表示，美联储不急于决定其资产负债表的合适规模，但如果希望它最后能缩小到危机前的水平，这个过程恐怕需要5-8年的时间。

叶伦在对参议院下一委员会的证词陈述中称，尚未就央行的资产组合规模做出决定，联储的资产负债表规模已从2007年的约8,000亿美元膨胀至目前的4.5万亿(兆)美元。

导致资产负债表规模扩大到纪录水平的是三轮旨在刺激经济的资产购买措施。由于对美国经济复苏状况不满意，美联储每月仍在继续买入450亿美元债券，不过购债措施应会在今年后期结束。

叶伦表示，一旦美联储决定升息，资产负债表规模应该就会开始缩小。

“我们还没做决定，我们可能会要等到进入政策常态化的过程中，才会就长期的资产负债表规模做决定，”叶伦对议员表示。她补充表示，届时规模将比目前“小许多”。

虽然联储可能出售之前购买的抵押贷款支持债券,但根据以往透露的想法，联储更有可能只是在债券到期后不再把回收的资金进行再投资，让这部分资产随着时间的推移自然流出资产负债表。

“如果我们只是那样做，(资产负债规模)可能需要五至八年左右的时间重新回到危机前的水平，”叶伦谈及停止再投资时这样说道。

这是美联储迄今针对缩减资产负债表至更正常水平这一棘手任务，给出的最明确的时间表。联储持有的大量证券组合已让人忧虑，一旦联储开始加息，通胀会急剧蹿升。如果联储决定在未来几年出售资产，或许亦将承担损失，这也是让叶伦头疼的政治问题。

五到八年的时间表大致符合民间经济分析师的预估，也与联储顶级经济学家去年发布的一份报告基本吻合。摩根大通经济分析师的报告预测，联储削减证券组合所需时间为七年。

**支持社区银行家加入美联储理事会**

叶伦在第二天的国会作证中再次强调，极低的通胀水平拖累经济成长。但她否决了一些民间分析师推崇的观点，即借助推动通胀升越美联储2%目标来压低失业，她表示保持通胀预期稳定至关重要。

美国通胀率一直略高于1%，而失业率尽管在下降，仍处于6.3%的高位。

当被反覆问及财政政策时，叶伦表达了与上任美联储主席伯南克同样的观点，敦促国会应对美国长期预算挑战，并警告当前财政轨道难以维系。

“如果不对财政政策作进一步调整，我们可以预见未来20、30、50年，美国债务和GDP之比将上升至无法持续的水平，”叶伦向美国参议院预算委员会表示。

“我和美联储前任主席的立场一致，我确实认为，国会解决长期预算问题至为重要，”她说。其并称，近期财政政策收紧是削弱美联储为促进经济更强劲复苏所作努力的“障碍”之一。

另外，缅因州独立议员AngusKing问及叶伦，是否会支持一位社区银行家加入美联储理事会。美联储理事会共七个席位，目前只有四人就职。

叶伦称，“当然，我支持这样”，并指出最近退休的理事杜克(Elizabeth Duke)和拉斯金(Sarah BloomRaskin)都非常熟悉小型银行。她说已经向白宫表达了希望社区银行家加入理事会。美联储理事由白宫提名。

路透上月曾报导，白宫考虑提名美国银行业协会(ABA)前律师以及两位具有社区银行背景的人士填补美联储理事会空缺。(完)

(编译 白云/郑茵/王兴亚；审校 戴素萍)

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