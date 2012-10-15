《热点透视》各国协调努力不足 阻碍全球经济发展

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Peter Thal Larsen 编译 张若琪
路透香港10月15日电---全球经济发展正因各国未能协调合作而受牵制.在上周国际货币基金组织(IMF)的会议,对欧元区和美国改革的政治角力凸显出这种不团结现象.但这种情况也体现在新兴市场经济成长放慢上.纵使发达国家致力削减过多债务,但其他国家也难以弥补上那放缓的部分.
短线而言,经济成长最大风险还是在西方,特别是欧元区.欧洲稳定机制(ESM)的启动--以及欧洲央行购买任何求助国家债券的承诺--缓解了对欧元区未来存活与否的迫切疑虑.然在西班牙确实寻求纾困前--且欧元区其他国家厘清究竟要以什麽改革换取对其支持--都远远无法确知欧洲的最新"防火墙"是否比之前的防护更有效.
美国则面临相反的挑战.除非未来几个月华府能敲定协议,否则该国将陷入"财政悬崖",开启政府自动减支和增税.诚如美国财长盖特纳在东京所言,要政界磋商出避免大幅减支的方案,比就实施更多撙节措施达成协议来得容易.即便如此,美国还是有可能自乱阵脚.
外界担心这将拖累市场和经济成长.贝莱德(Blackrock)执行长Larry Fink在路透专访中表示,投资人对於欧元区瓦解造成的金融损害只能推测.只要还是有这种可能性,他们就会保持警惕.
然而,纵使避免了重大过失,当前全球的增速仍较预期缓慢.IMF根据欧元区不会再起动荡,或美国不会启动自动撙节的假设前提,对全球经济做出预估.然而该机构上周将全球今年经济成长率预估下修为3.3%,2013年成长率预估则下修至3.6%.
发达国家在景气繁荣及随後泡沫破裂时累积的公共和民间部门负债,正在拖累增长.IMF上周也承认,政府削减支出对民间部门的影响要大过预期.此外全球最大的经济体多半也同时面临债务威胁.尽管每个国家或许都能理性应对,但累计起来的效应仍是全球停滞.
直到不久之前,外界还寄望新兴市场的表现能弥补那全球经济中迟滞的部分.然预期已然降低:根据IMF,亚洲今年上半年国内生产总值(GDP)平均成长5.5%.虽然远优於西方世界,但仍是2008年金融危机以来最低成长水准.主要就是因为这些国家中许多仍高度仰赖欧美的经济情况.
假以时日,新兴市场,特别是全球第二大经济体中国料将把焦点转向国内消费.那样应能有助西方进行调整.但这样的转变需大刀阔斧进行改革,而即便实施了改革,也得几年的时间才能产生效果.中国9月出口跳增9.9%很难被视为经济重新平衡的证据.
同样,印度新财政部长近来调降燃料补贴,并决定开放该国零售、航空公司和保险业,吸引更多外部投资.但那给经济成长带来的好处要很久才能体现,不过在政治上却立遭反对.
于是任务便落在央行身上.美国、欧元区和日本货币当局都正再度推出新的努力避免通缩.然而,新一轮购债行动产生的效果似乎比以往低.而同时,超低的利率则扭曲了投资,并拉高资产价格.
但全球经济也出现一些亮点:美国经济正显现正面迹象,房市似终於触底.如能避免自找麻烦,那真是个乐见的迹象.但扫兴的是,若寄望在金融危机的余波中,全球既能重新平衡同时还能实现复苏,则仍是遥不可及.(完)
--译文审校 王冠中
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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