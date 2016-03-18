碧桂园称在中国发行购房尾款应收账款ABS 首批本金额15.84亿元

路透香港3月18日 - 中国房地产商--碧桂园控股(2007.HK)周五宣布，将通过其内地子公司，在中国发行本金额15.84亿元的第一批购房尾款应收账款的资产支持证券（ABS）；其中一年期和二年期优先级份额发行利率分别为5%和5.5%。

公司的声明称，其全资附属公司增城市碧桂园物业发展有限公司作为发行人，向中国合资格投资者发行上述ABS，ABS的一年期及二年期优先级份额发行利率分别为5%和5.5%，发行额度均为6亿元。

另外，二年期次优级份额发行利率为7.45%，发行额度为2.6亿元；次级份额发行额度为人民币1.24亿元，无固定利率，其收益为优先级与次优级分派后的剩余部分。

碧桂园表示，发行所得款项，将用作公司若干现有债务再融资及一般营运资本用途。

据碧桂园2015年度业绩报告，公司去年的应收账款按年大增七成至147.65亿元，主要来源自物业销售。购买物业的客户其信用期一般为一至六个月。截至去年12月底止，账龄90天以内的占到127亿元，超过365天的有3.83亿元。（完）

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