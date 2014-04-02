碧桂园委任中国海外集团前高层任执董兼CFO

路透香港4月2日 -中国房地产商--碧桂园(2007.HK)周三宣布，委任中国海外集团前高层吴建斌为首席财务官，接替将于本月底离任的伍绮琴；同时吴建斌获委任为公司执行董事，昨天起生效。

碧桂园早盘初段股价明显上涨4.36%，大盘恒生指数.HSI升0.12%。

现年51岁的吴建斌此前在中国海外(0688.HK)及母公司中国建筑系统工作30年，于2002年任中国海外执行董事兼财务总监，于2009年调任副主席非执行董事。加入碧桂园前，他为中国海外集团常务董事及副总经理兼中海投资发展集团董事长。

根据服务协议，吴建斌的基本年薪为500万元人民币及享有其他附加福利，以及按董事会所定的数额获得年终管理花红。

碧桂园上月中宣布在公司服务逾六年的伍绮琴辞任首席执行官。评级公司穆迪（Moody's）表示，这对碧桂园为一不利于信用的因素，但对评级暂无影响。

加入碧桂园前，伍绮琴曾先后任职联交所上市科高级总监及恒隆地产(0101.HK)执行董事。(完)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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