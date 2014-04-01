法官批准摩根大通股东可继续追诉伦敦鲸案件相关诈欺行为

路透纽约3月31日 -摩根大通(JPM.N)在“伦敦鲸”交易丑闻中巨亏62亿美元，现在得面临股东指控公司误导他们相信其有能力管控风险的有价证券诈欺诉讼。

美国曼哈顿地方法院法官George Daniels表示，摩根大通、其首席执行官迪蒙(JamieDimon)及前财务长Douglas Braunstein故意隐匿了2012年初投资总部(Chief InvestmentOffice；CIO)所承担的风险增加，股东可以针对这点提出索赔诉讼。

在周一发表的其他裁决中，该名法官也驳回了一项针对摩根大通董事的诉讼，以及驳回公司员工针对其退休帐户投资公司股票而蒙受损失所提起的诉讼。

摩根大通遭遇的62亿美元亏损是与Bruno Iksil所做的交易有关，这位法国籍交易员先前是在摩根大通伦敦办公室上班。

法官Daniels称股东可以就以下问题提出赔偿诉讼：摩根大通、迪蒙以及Braunstein合谋诈欺，因其刻意低报该行的“风险价值”(value atrisk)，同时在2012年4月13日的财报会议上误导股东，当时迪蒙声称有关于Iksil所管理的合成信用产品投资组合的相关报导只是“茶壶里的风暴”。

法官Daniels同时驳回针对摩根大通另外三名管理层人士的诉讼，这三名人士分别为投资总部(CIO)的主管InaDrew、Braunstein之前的财务长Mike Cavanagh、以及前风险长Barry Zubrow。

摩根大通发言人Brian Marchiony拒绝置评。(完)

(编译 张明钧; 审校 徐文焰)

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