香港金融：COUTTS因违反打击洗钱条例被处以罚款700万港元--金管局

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透香港4月11日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，瑞士金融机构Coutts & Co AG的香港分支因违反打击洗钱条例，遭金融管理专员作出谴责并处以罚款700万港元。
是次纪律处分行动是根据金管局的调查结果而作出。调查发现，Coutts Hong Kong于2012年4月至2015年6月期间违反《打击洗钱条例》五项指明的条文，包括未能设立有效程序断定其客户或其客户的实益拥有人是否政治人物，以及获悉其客户或其客户的实益拥有人属政治人物后取得其高级管理层的批准，以维持与该客户的业务关系。
此外，Coutts Hong Kong未能在收到其登记收取资讯的商业资料库发出的政治人物提示后及时跟进，此等失误反映其程序存在缺失。因此，Coutts Hong Kong不仅在识别政治人物上产生延误，亦在取得高级管理层批准以维持与政治人物的业务关系方面有所延误。
调查亦发现，Coutts Hong Kong未能在建立业务关系之前进行客户尽职审查，以及未能取得高级管理层批准，以维持附带高风险的业务关系。
金管局负责法规及打击清洗黑钱的助理总裁戴敏娜指出，“此个案关乎打击洗钱及恐怖分子资金筹集系统及监控制度存在缺失；政治人物在公众生活中地位显要，使他们容易涉及贪污事宜，因此构成较高的洗钱风险。”（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。