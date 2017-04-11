香港金融：COUTTS因违反打击洗钱条例被处以罚款700万港元--金管局

路透香港4月11日 - 香港金融管理局（HKMA）周二称，瑞士金融机构Coutts & Co AG的香港分支因违反打击洗钱条例，遭金融管理专员作出谴责并处以罚款700万港元。

是次纪律处分行动是根据金管局的调查结果而作出。调查发现，Coutts Hong Kong于2012年4月至2015年6月期间违反《打击洗钱条例》五项指明的条文，包括未能设立有效程序断定其客户或其客户的实益拥有人是否政治人物，以及获悉其客户或其客户的实益拥有人属政治人物后取得其高级管理层的批准，以维持与该客户的业务关系。

此外，Coutts Hong Kong未能在收到其登记收取资讯的商业资料库发出的政治人物提示后及时跟进，此等失误反映其程序存在缺失。因此，Coutts Hong Kong不仅在识别政治人物上产生延误，亦在取得高级管理层批准以维持与政治人物的业务关系方面有所延误。

调查亦发现，Coutts Hong Kong未能在建立业务关系之前进行客户尽职审查，以及未能取得高级管理层批准，以维持附带高风险的业务关系。

金管局负责法规及打击清洗黑钱的助理总裁戴敏娜指出，“此个案关乎打击洗钱及恐怖分子资金筹集系统及监控制度存在缺失；政治人物在公众生活中地位显要，使他们容易涉及贪污事宜，因此构成较高的洗钱风险。”（完）

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