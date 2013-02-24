中共十八届二中全会周二起召开 将讨论国家机构领导人建议人选

路透北京2月24日-新华社周六报导称,中国决定于2月26日至28日召开中国共产党第十八届中央委员会第二次全体会议,将讨论国家机构领导人员建议人选,及国务院机构改革和职能转变议题.

报导称,中共中央政治局于周六(23日)召开会议,讨论了向第十二届全国人民代表大会第一次会议推荐的国家机构领导人员建议人选,和向政协第十二届全国委员会第一次会议推荐的全国政协领导人员建议人选.

会议并讨论了国务院机构改革和职能转变方案(草案).会议认为,行政体制改革是推动上层建筑适应经济基础的必然要求.国务院机构改革和职能转变在行政体制改革中起着至关重要的作用,需要首先抓紧抓好.

"坚持积极稳妥、循序渐进、成熟先行,把职能转变放在更加突出位置,继续简政放权、推进机构改革、完善制度机制、提高行政效能."会议称.

政治局会议讨论的上述两方面内容将作为十八届二中全会的议题.此外会议还讨论了国务院拟提请第十二届全国人大一次会议审议的《政府工作报告》稿.

会议指出,中国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期,经济社会发展具备很多有利条件和积极因素,也面临不少风险和挑战.中国将以提高经济增长质量和效益为中心,进一步深化改革开放.

中国将于3月3日及5日起召开政协十二届一次会议及十二届人大一次会议.会议将确定国家主席及总理等新一届政府领导人.(完)

--发稿 康熙泽; 审校 林高丽

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