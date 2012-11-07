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时事要闻 | 2012年 11月 7日 星期三 17:00 BJT

中共“十八大”会期为11月8日-14日

路透北京11月7日电---中国共产党第十八次全国代表大会新闻发言人蔡名照周三表示,中国共产党第十八次全国代表大会将於明天(周四)上午9时在北京人民大会堂开幕,会期11月8日至11月14日,共7天.

届时大会将选举新一届中共中央领导人.外界普遍预期,习近平将出任国家主席,而国务院总理职务将由李克强接替.(完)

--发稿 尹嫄婷; 审校 曾祥进

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