今年将坚决遏制腐败蔓延势头 加大对国企巡视力度--中纪委公报

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透北京1月14日 - 中国共产党十八届中央纪律检查委员会周三发布全体会议公报，提出对2015年纪检工作总体要求，表示将深化纪律检查体制改革，坚决遏制腐败蔓延势头，并加大对国有企业的巡视力度，实现对中管国有重点骨干企业巡视全覆盖。
新华社刊登的会议公报强调，今年要强化对四中全会精神落实情况的监督检查，确保中央政令畅通；深化纪律检查体制改革，推动组织和制度创新。实行下级纪委向上级纪委报告线索处置和案件查办情况制度，制定实施省区市、中管企业纪委书记、副书记提名考察办法。
责任追究方面，要巩固成果，推动地市一级和国有企业党组织落实主体责任，“没有问责，责任就落实不下去。今年开始，尤其要突出问责。”
今年还将持续保持高压态势，坚决遏制腐败蔓延势头。突出纪律审查重点，严肃查办发生在领导机关和重要岗位领导干部中插手工程建设、土地出让，侵吞国有资产，买官卖官、以权谋私、腐化堕落、失职渎职案件。
此外，还将深入落实中央八项规定精神，驰而不息纠正“四风”。坚决查处公款吃喝、旅游和送礼等问题。加强对中央关于厉行节约、公务接待、公车配备等规定执行情况的监督检查，把违反中央八项规定精神列入纪律审查重点。
国家主席习近平在此次会议上表示，今年对反腐败问题要保持高压态势不放松，坚持零容忍的态度不变，且有破有立，反腐倡廉建章立制要抓好制度建设，包括着力完善国有企业监管制度等。
中共去年大力推进反腐建设，严肃查处周永康、徐才厚、令计划、苏荣等严重违纪案件。2014年全年共计42名省部级以上干部落马，其中，副国级以上官员四人，军队高官三人；七人为中央委员会成员。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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