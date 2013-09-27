中央巡视组称干部任用普遍存在问题

路透北京9月27日 - 中央纪委监察部网周五发布10个中央巡视组反馈意见，称在选拔任用干部方面普遍存在问题，包括程序不够规范，带病提拔和突击提拔等。基层腐败问题呈上升趋势，“苍蝇”式腐败突出。

今年5月底开始，10个中央巡视组对内蒙古、江西、湖北、重庆、贵州、水利部、中国进出口银行、中国储备粮管理总公司、中国人民大学、中国出版集团开展巡视。

其中重庆市反馈巡视情况包括一把手管理监督不到位，国有企业存在腐败隐患，“苍蝇”式腐败问题比较突出。在干部选拔任用方面，选人用人的一些习惯做法不当，干部选拔任用工作不规范，队伍建设需进一步加强、素质要进一步提高。

对中国储备粮管理总公司反馈巡视问题包三括：公司内部监督管理不够严格，纪检监察力量薄弱，基层腐败案件高发多发；选拔任用干部方面，执行制度不力，程序不够规范，对干部管理不够严格；日常经营管理方面，有的投资决策不够科学，安全生产管理存在较多隐患，虚报库存、掺杂使假等问题时有发生。

对贵州省反馈巡视情况显示：少数领导干部搞权钱交易；有些案件的处理上在查处不及时、处理偏轻等问题；由于缺乏严格有效的监督制约措施，导致工程建设、矿产开发、土地出让等领域腐败案件易发多发。个别地区存在虚报统计数据行为，对个别领导干部的考察不够深入，工作程序需要进一步严格和规范。

对湖北省反馈巡视情况显示：存在个别领导干部以权谋私，一些基层单位和农村干部的腐败问题呈上升趋势。少数领导干部存在片面的政绩观，在经济发展中不能很好地维护群众合法权益；有的地方和部门还存在“文山会海”现象，有的超标准配车、超标准接待。个别地方和部门违规突击提拔干部，竞争性选拔干部方法有待进一步完善。

对江西反馈巡视情况显示：有领导干部及其亲属存在插手工程建设项目、谋取私利、节假日收送红包礼金等问题；有的甚至顶风公款吃请；在干部选拔任用方面，存在超编制配备干部，个别干部“带病提拔重用”等问题。一些地方在矿产资源保护、开发、管理工作中存在漏洞。

对水利部反馈巡视情况包括：纪检监察机构不健全，基层单位监管力量薄弱，管理不严、执纪失宽；重建轻管问题尚未根本转变，文风会风还需进一步改进；干部交流不够，管理工作还不够规范。

对中国出版集团公司反馈巡视情况显示：有的领导人员存在一些违规违纪问题，有的单位买卖或者变相买卖书号、与民营企业等单位违规合作，个别单位存在公款高消费现象。选人用人制度不够健全等。（完）

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(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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