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路透中文国际短讯 | 2012年 11月 13日 星期二 11:28 BJT

新一届中共中央政治局常委将於周四亮相

根据中国共产党十八大新闻中心的通知，新一届中共中央政治局常委将於周四(15日)正式亮相，于上午11时在人民大会堂与中外记者见面。十八大闭幕会定於周三上午举行。图为中国国家主席胡锦涛在十八大开幕式作报告。路透

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