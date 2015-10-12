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时事要闻 | 2015年 10月 12日 星期一 16:40 BJT

中共十八届五中全会定于10月26-29日召开--新华

路透北京10月12日 - 新华社周一报道称，中国共产党十八届五中全会定于10月26-29日召开，主要议程是研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划(2016-2020年)的建议。

2015年是落实“十二五”规划(2011-2015年)最后一年。中国经济目前仍面临较大下行压力，新增长点并未形成，调结构、促改革任务艰巨。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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