十八大展望：经济减速谋转型 淡定面对“七上八下”

* 中国经济增长中枢降低至7%-8%区间

* 为调整经济结构、推进改革换取空间

* 城镇化有望担纲促消费、扩内需大任

作者 乔艳红

路透北京9月28日电---内忧外患之下,中国今年经济增速已落入"七上八下"的新区间.即将在十八大後掌权的新一代领导人,料将淡定告别过去十年的高增长期,接受经济减速的自然规律,从而赢得结构调整和推进改革的空间.

已历时逾两年的中国本轮经济下行不仅有周期性因素,还发生在结构调整的大背景下.受年中以来政府出台刺激举措的影响,四季度经济有望企稳.但长远来看,势必将告别国内生产总值(GDP)双位数增长,进入以7%-8%为中枢的新区间.

"宏观经济政策的调整、稳增长,就是努力地使国家的经济增长从原来的年均10%左右平稳回调到7-8%,"国务院发展研究中心学术委员会副秘书长张立群指出,就是要利用这个平稳增长期来支持经济转型.

他在北京举行的一个论坛上称,整个环境变化是根本性的,靠扩张性的财政和货币政策解决不了,而且此类政策只会带来更大的政府债务风险和通胀风险.所以要接受转型过程中潜在增长率下降的事实.

预计将在10月召开的中国共产党"十八大",将选举新一届的中共中央领导层.外界普遍认为,明年3月产生新一届政府时,习近平很可能接任下一届国家主席,而国务院总理将由李克强出任.

即将履新的领导人将在经济领域面临诸多困难和挑战,包括欧债危机导致外需减缓,国内土地、劳动力、资本等要素成本上升,国家发展战略的转型,经济结构的再平衡,以及全面改革压力增大等.

日信证券宏观经济研究组组长陈乐天对路透表示,新一届领导人应该不会特别看重增长速度的变化,因为当前就业比较稳定,没有像以往一样出现大面积的失业,而且现在低端劳动力市场还是偏紧一些.

"就业比较稳定的情况下,对经济下滑的容忍度就会不断提高,"他预计,短期政策应该不会有太大变化,可能会在能操控的领域内"填一些"政策,在不会带来长期负面影响的情况下调整一些政策,以确保经济不会大幅下行.

今年二季度中国GDP增速降至7.6%的逾三年低点,且已是连续六个季度放缓.不过同期就业市场基本稳定,二季度城镇登记失业率为4.1%,连续八个季度维持不变.

中国"十二五(2011-2016)规划"中设定的GDP年均增幅目标为7%左右.在2011年GDP增长9.3%之後,政府将今年目标调低为7.5%,以逐步与十二五目标衔接.

**三驾马车动能放缓**

改革开放三十年来,中国依靠廉价劳动力,低成本和牺牲环境等代价支撑的经济高增长之路已渐行渐窄.面对人口红利逐渐消失,体制弊端的制约,低要素成本驱动模式的结束,以及诸多领域的产能过剩导致,中国的调结构已不能再停留在口头.

业内人士指出,外需靠不住,而财政大举扩张可能性小,意味着投资只会温和回升,增加消费短期又难立竿见影.从拉动经济三驾马车的表现,可以看出中国经济未来只能是企稳,而不会再加速前进.

知名经济学家邱晓华认为,短周期来看随着政府政策调整,可以谨慎期待中国经济会逐渐回稳上升,预计三季度增速在7.4%左右,四季度有可能回到7.8%,全年估计也就是在7.8%上下.但不排除明年一季度再走低的可能,未来发展动力需要一个积蓄的过程.

"中国经济正步入改革开放以来一个最困难的时期,原有成长动力在减弱,而新的动力还没有形成,"他日前在一经济论坛上称,"长周期还看不到很快见好的前景,因为创新说起来容易,做起来并不容易,没有3-5年或者更长时间,中国的创新驱动绝对不会很快形成."

投资银行巴克莱也认为中国潜在经济增长中枢已经下滑到7-8%,并将今明两年中国经济增速分别下调至7.5%和7.6%,此前原本为7.9%和8.4%."由於宏观政策支持料将温和且有选择性,加上行业去库存还在继续、内外需双双疲弱,暗示中国经济将企稳而非加速,"报告称.

就在一片对"中国经济是否会硬着陆"的担忧声中,中国政府明确提出下半年将稳增长放置重要位置.中央从4月开始密集出台刺激政策,包括节能家电补贴等扩大消费新政、加快出口退税等促外贸举措.而发改委也在加快项目审批,集中在轨道交通、铁路和公路等基建领域,总投资额超过万亿元.

**淡然应对谋转型**

随着"稳增长"政策的见效,中国经济年内企稳的悬念似乎不大.未来经济增速维持在"七上八下"可能成为一种常态,新一届领导层在淡然应对经济增速放缓同时,更加迫切的任务是要加快体制改革、净化实体经济环境、推进结构转型.

中国银行国际金融研究所副总经理宗良指出,中国难以长期维持高增长速度,这会给环境、资源和劳动力带来压力,未来会更重视而非数量,在保持一定增速的情况下,追求质量、追求经济结构的优化和调整.

"比如孩子长个的时候可能是多吃猛吃,但等个头长得差不多了,这时候就更强调从素质、能力和知识等多方面的提升,"他认为,未来重点是要推进新型工业化、城镇化、"走出去"和农业现代化的有机综合.

中国国际经济交流中心常务副理事长郑新立建议,要把目前面临的挑战转化成转方式、调结构的机遇,首先应该调整收入分配结构,实行结构性减税让利政策,加快"营改增"税制改革,政府对企业减税,企业给职工让利,最终提高居民和企业收入,增强购买力.

此外要理顺住房和汽车的产销关系,要把这两大消费热点继续保持下去;降低奢侈品进口关税,把相关消费留在国内;加强公共事业发展,扩大公共消费,包括教育、医疗、养老院和停车场的建设等等.

张立群也认为,转型更重要的是需要体制改革来支持,比如进一步放宽市场准入、严格推出破产制度.此外还要加快政府职能转变,尤其加强在公共事业等方面的职能.

"(中国本轮调整)不是简单的周期性调整,更有可能类似1998-2002年加上结构调整、去产能调整和资产负债调整,完成这样的调整非一日之功....调整的时间可能比大家预期的要长,"申银万国宏观分析师李慧勇称.

**新型城镇化将释放巨大内需**

以中国2001年加入世贸组织(WTO)为里程碑,中国过去十年成功融入全球产业分工链,借助外需拉动迅速推进了工业化.展望未来十年,因经济发展不平衡而相对滞後的城镇化,有望成为未来十年保持经济可持续发展的第一推动力.

国务院副总理李克强日前指出,城镇化是中国最大的内需潜力所在,城镇化不是简单的城市人口比例增加和面积扩张,而是要在产业支撑、人居环境、社会保障、生活方式等方面实现由"乡"到"城"的转变.

他还表示,要着力破解城市内部二元结构难题,带动内需扩大和就业增加,走可持续的新型城镇化道路.

中国目前城镇化率刚刚超过50%,明显低於发达国家近80%的水平.进一步推进城镇化,要求提高城镇公共服务,加大基建投资力度,从而带来居民收入和消费的增加,释放出巨大内需潜能.

中投证券研究报告预计,到2020年和2030年城镇化率将分别提升至60%和70%,所带来的投资和消费需求将为国内经济未来10-20年的发展提供驱动力.

中国科学院地理科学与资源研究所研究员方创琳预计,中国城市化的主体形态将是城市群.未来中国城市群将形成14+6格局,重点建设长三角、珠三角和京津冀等五大国家级城市群,同时要稳步建设九大区域性城市群,以及引导培育六大新的地方性城市群.

美国经济学家斯蒂格利茨曾有一句名言:影响21世纪人类社会进程两件最深刻的事情,一是以美国为首的新技术革命,第二就是中国的城市化.(完)

--审校 沈燕/黄凯

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