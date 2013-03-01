中共中央称稳步推进大部制改革

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京3月1日 - 中国共产党中央委员会称,国务院机构改革和职能转变在行政体制改革中起着至关重要的作用，需要首先抓紧抓好。政府将继续简政放权、提高行政效能，稳步推进大部门制改革。
中共第十八届中央委员会第二次全体会议审议通过《国务院机构改革和职能转变方案》，并建议国务院将该方案提交十二届全国人大审议。同时，就国家机构领导人员人选，向即将召开的全国人大和政协会议提出了建议名单。
中国政府网刊登会议公报称，行政体制改革要深入推进政企分开、政资分开、政事分开、政社分开，健全部门职责体系，建设职能科学、结构优化、廉洁高效、人民满意的服务型政府。
国务院机构改革方案要求，减少和下放投资审批事项、减少和下放生产经营活动审批事项、减少资质资格许可和认定、减少专项转移支付和收费、减少部门职责交叉和分散、改革工商登记和社会组织管理制度。
会议并指出，要坚持扩大内需，加大统筹城乡发展力度，强化创新驱动，加快产业结构战略性调整，继续实施区域发展总体战略和主体功能区战略，积极稳妥推进城镇化，加强节能减排，推动经济持续健康发展。（完）
(发稿 尹嫄婷; 审校 黄凯)
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。