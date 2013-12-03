中国明年将出台实施国家新型城镇化规划

中国3月外汇储备连两月回升 资本外流压力明显缓解（更新版）
路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京12月3日 -中国中共中央政治局周一召开会议称，2014年将保持政策连续性和稳定性，将积极推进重点领域改革，着力增强发展内生动力，并要走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划。
新华社援引会议指出，要做好住房保障和房地产市场调控工作，积极稳妥推进土地管理制度改革，并在当前要夯实土地权能这一基础，完善征地制度这一关键。
此次会议分析研究2014年经济工作指出，中国要坚持扩大内需战略，加快培育消费新增长点，着力优化消费环境，促进投资合理增长和结构优化，改善投资管理和服务。保持主要农产品生产稳定发展，加快构建新型农业经营体系，下大气力推动产业转型升级。
“今年以来，国内外形势错综复杂，中国经济发展面临近年来少有的复杂严峻局面。...全年主要预期目标能够较好完成，实现了良好开局。”会议提到。
会议强调，中国发展面临的国际环境和国内条件都在发生深刻而复杂的变化，挑战和机遇并存。经济发展长期向好的基本面没有变，具有不少新的有利支撑和难得机遇。（完）
(发稿 李文科; 审校 黄凯)
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路透上海4月7日 - 中国3月末外汇储备实现两连升，一季度外储仅微降不足15亿美元，相较去年同期的近1,200亿美元降幅，已大幅改观；若外储币种结构与全球储备类似，则3月用于调控市场的外储也只有40亿美元左右，资本外流压力已明显缓解。
路透北京/上海4月7日 - 人民币兑美元即期周五微幅收升，终止之前连六日跌势，不过日内成交趋淡，实际波幅相当有限。交易员称，今日中间价并没有出现市场预测那样落在6.90元下方，预计启动了过滤机制；客盘仍有实需购汇，但大行也在6.90元附近坚定维稳，推动人民币最终收升。
路透北京4月7日 - 中国国家外管局周五称，中国经济仍将继续保持平稳较快增长的态势，经常帐户顺差将继续保持在合理区间，跨境资本流动继续向着均衡状态收敛，人民币汇率市场化形成机制改革稳步推进，外汇储备规模可能进一步趋于稳定。