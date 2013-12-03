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中国财经 | 2013年 12月 3日 星期二 18:53 BJT

中国明年将出台实施国家新型城镇化规划

路透北京12月3日 -中国中共中央政治局周一召开会议称，2014年将保持政策连续性和稳定性，将积极推进重点领域改革，着力增强发展内生动力，并要走新型城镇化道路，出台实施国家新型城镇化规划。

新华社援引会议指出，要做好住房保障和房地产市场调控工作，积极稳妥推进土地管理制度改革，并在当前要夯实土地权能这一基础，完善征地制度这一关键。

此次会议分析研究2014年经济工作指出，中国要坚持扩大内需战略，加快培育消费新增长点，着力优化消费环境，促进投资合理增长和结构优化，改善投资管理和服务。保持主要农产品生产稳定发展，加快构建新型农业经营体系，下大气力推动产业转型升级。

“今年以来，国内外形势错综复杂，中国经济发展面临近年来少有的复杂严峻局面。...全年主要预期目标能够较好完成，实现了良好开局。”会议提到。

会议强调，中国发展面临的国际环境和国内条件都在发生深刻而复杂的变化，挑战和机遇并存。经济发展长期向好的基本面没有变，具有不少新的有利支撑和难得机遇。（完）

(发稿 李文科; 审校 黄凯)

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