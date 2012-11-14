中共中央委员会名单出炉--CCTV

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京11月14日电---中共"十八大"今日闭幕,新一届领导班子名单出炉.据中国中央电视台(CCTV)最新报导称,中共"十八大"是次共选举产生中央委员会委员205名和171名候补委员,以及130名中央纪律检查委员会委员.
其中,习近平、李克强、王岐山、刘云山、刘延东、李源潮、汪洋、张高丽、张德江、俞正声均在中央委员会之列.
据新华社此前报导,是次采用的是差额选举办法,差额比例超过8%.
是次进入中央委员会的金融官员有四位,而现任央行行长周小川未当选.此次当选的金融官员分别为证监会主席郭树清、银监会主席尚福林,保监会主席项俊波以及中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢也当选中共十八届中央委员.
根据中国共产党十八大新闻中心的通知,新一届中共中央政治局常委将於周四(15日)正式亮相,于上午11时在人民大会堂与中外记者见面.
中共"十八大"於11月8日开幕,今日闭幕.会议主要是选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面部署.(完)
--发稿 乔艳红;审校 屈桂娟
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