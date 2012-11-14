中共中央委员会名单出炉--CCTV

路透北京11月14日电---中共"十八大"今日闭幕,新一届领导班子名单出炉.据中国中央电视台(CCTV)最新报导称,中共"十八大"是次共选举产生中央委员会委员205名和171名候补委员,以及130名中央纪律检查委员会委员.

其中,习近平、李克强、王岐山、刘云山、刘延东、李源潮、汪洋、张高丽、张德江、俞正声均在中央委员会之列.

据新华社此前报导,是次采用的是差额选举办法,差额比例超过8%.

是次进入中央委员会的金融官员有四位,而现任央行行长周小川未当选.此次当选的金融官员分别为证监会主席郭树清、银监会主席尚福林,保监会主席项俊波以及中国银行(3988.HK)(601988.SS)董事长肖钢也当选中共十八届中央委员.

根据中国共产党十八大新闻中心的通知,新一届中共中央政治局常委将於周四(15日)正式亮相,于上午11时在人民大会堂与中外记者见面.

中共"十八大"於11月8日开幕,今日闭幕.会议主要是选举产生新一届中共中央领导层,并对未来一个时期改革开放的目标、任务作出全面部署.(完)

--发稿 乔艳红;审校 屈桂娟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。