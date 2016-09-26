企业并购：巴西退休基金Previ将把所持CPFL的股份售予中国国家电网

路透圣保罗9月23日 - 巴西电力公司CPFL Energia SA 周五递交给证券监管机构的文件显示，巴西最大退休基金Previ决定将所持的CPFL股份出售给中国国家电网 (以下简称“国家电网”)。

国家电网之前宣布，已经与巴西卡玛古集团(Camargo Correa)签署股权购买协议，正式收购卡玛古集团持有的CPFL公司23.6%的股权 。该交易周四获得巴西反垄断机构Cade的批准，为CPFL其他股东行使出售股份的权利铺平道路。

Previ是巴西银行 的养老基金，该基金上周对路透表示，愿意行使权利将所持CPFL股份出售给国家电网。

该基金还表示，董事会已经批准一项计划，出售不包括在股东协议内的股份、以及所持的19.28%具有表决权的股份。

因此，Previ总计持有CPFL接近29%的股份，价值约为75亿雷亚尔(23.1亿美元)。

7月国家电网曾表示，同意支付59亿雷亚尔(约18亿美元)收购卡玛古所持的CPFL股份，合每股25雷亚尔。当地政府人士曾透露，国家电网将以同等价格向CPFL其余股东收购股份。

如果CPFL其余股东全部行使向国家电网出售股份的权利，那么交易总价值将超过250亿雷亚尔。

CPFL另一个大股东Bonaire Participações本周表示，下周二将告诉国家电网是否决定出售15%持股。(完)