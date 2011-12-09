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路透中文国际短讯 | 2011年 12月 9日 星期五 13:45 BJT

中国11月CPI同比上涨4.2%

中国国家统计局公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅大幅回落至4.2%，低於路透调查中值4.4%，且为连续第四个月回落；环比则下降0.2%，此前曾连续七个月环比小升。当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨2.7%，亦低於路透调查中值3.3%，环比则下降0.7%。路透

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