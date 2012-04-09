中国CPI涨幅料4月起回落--摩根大通

大摩称中国不用担心债务危机 未来两三年债务率增速将放缓
路透上海2月24日 - 国际投行摩根士丹利中国首席经济学家刑自强周五表示，虽然外界对中国债务规模及坏帐风险仍存在担忧，但他认为中国发生债务危机的风险很低，而且随着中国名义经济增速加快，未来两三年中国债务率增速将明显放缓。
路透北京4月9日电---摩根大通在中国公布3月通胀数据後发表研报称,当月CPI涨幅回升仅是短期现象,预计4月至第三季将再度下行,为货币政策调整提供空间,4月有望下调存款准备金率.
报告认为,即使将输入性通胀、人力成本上升以及资源价格改革等影响考虑在内,今年仍有望实现将全年通胀控制在4%以内的目标.
在政策上,摩根大通仍然认为,央行今年下调存款准备金率两到三次,下次调整或在本月,一般而言,利率不会有变.
报告并称,3月CPI涨幅回升主要受食品价格影响,尤其是鲜菜和柴油价格的上涨.
稍早公布的数据显示,中国3月CPI同比涨幅反弹至3.6%,脱离上月触及的20个月低点.
摩根大通并预计,由於全球需求放缓,而国内房地产、汽车、钢铁以及产能过剩的行业调整效果显现,今年第一季中国国内生产总值(GDP)增速为8.2%.该数据将於本周五公布.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进
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