中国今年4%的CPI预期目标可实现--专家

路透北京3月22日电---中国国务院发展研究中心宏观经济研究部部长余斌周四表示,预计4%的CPI预期目标可以实现;如不发生全球性金融危机,且国内房地产市场大体稳定,2012年中国经济可能增长8.5%.

余斌在国新办新闻发布会上并表示,伴随通胀压力减轻,保持经济平稳较快发展,货币政策存在一定调整空间.

"预计中国今年季度经济增长更加稳定,波动小於去年.未来十年,中国经济年均增长水平在7-8%是合理水平,"他说.

他预计一季度中国经济增长8.5%,全年围绕8.5%上下波动,波动幅度不大.

而在全球需求下行背景下,余斌认为,今年包括石油在内的大宗商品价格将高位震荡,持续大幅上涨可能性不大.

"今年物价上涨压力将有所减弱……预计4%的CPI预期目标是可以实现的,"他说.

他并建议,要提高通胀容忍度,因为经济处於上升阶段,如果目标过低,很难推进价格改革,结构调整就很难取得实质性进展.

中国已明确提出今年中国国内生产总值(GDP)增长目标为7.5%左右,居民消费价格指数(CPI)涨幅要控制在4%左右.主要任务是促进经济平稳较快增长,保持物价总水平基本稳定.

展望二季度,余斌指出,出口增长受美欧经济影响,以及房地产市场调整对国内消费影响,都让中国经济面临风险.

他指出,国土资源十分有限、且城镇化正处於快速推进阶段,都是推升国内房价的潜在力量."如果政府不采取切实可行措施,房地产市场可能产生泡沫."

"房地产市场调整对经济影响是持续释放的过程...调整短期对经济有影响,但中长期有利於中国经济长期稳定发展,"他表示,区域性市场要根据不同地区经济发展情况,房价波动历史予以区别对待.

中国2011年GDP同比增长9.2%,其中四季度增幅连续四个季度下滑,至8.9%. (完)

--发稿 邵晓忆;撰写 宿泱韫;审校 乔艳红

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。