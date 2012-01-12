中国上半年CPI同比涨幅料续降--摩根大通

路透北京1月12日电---中国周四公布去年12月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅创下15个月新低.投资银行--摩根大通发布报告称,尽管受春节假期影响1月CPI或持稳,但预计今年上半年CPI同比涨幅将持续回落,到年中或降至3%下方.

中国国家统计局稍早公布,去年12月CPI同比上涨4.1%,为2010年9月以来最低水平,且为去年7月触及6.5%的三年高点後连续第五个月回落.路透调查中值则为上升4%.

报告指出,通胀压力缓解为决策者将关注重点转向保增长预留了更多空间.预计中国央行将在春节前下调存款准备金率50个基点,且最有可能在本周宣布,以缓解季节性因素引发的流动性压力.今年春节假期为1月22日-1月28日.

"未来货币政策料继续偏向适度放松.我们预计,中国今年共将下调存款准备金率四次,其中三次将发生在上半年,"摩根大通表示.

同时,报告预计,今年中国广义货币供应量(M2)增幅将达到15%(2011年为13.6%),而新增贷款预计将达8.2万亿元或增长15%,均高於名义国内生产总值(GDP)12%左右的预估值.

而在利率方面,摩根大通称,维持对央行将在未来季度中保持利率不变的看法,除非全球经济环境出现大幅恶化.(完)

--发稿 尹嫄婷/宿泱韫; 审校 张喜良

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