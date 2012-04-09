沪综指收低 CPI反弹加剧短线卖压

中国逐步提高外资持有境内证券期货经营机构的股比上限--证监会副主席
路透北京2月26日 - 中国证监会副主席方星海周日表示，将采取措施促进境外机构以合资方式参与中国国内证券期货市场发展，包括逐步提高境外投资者持有境内证券期货经营机构的股比上限，并愿意和MSCI共同讨论中国A股纳入MSCI新兴市场指数相关事宜。
路透北京4月9日电---中国股市沪综指周一收低0.9%,日间公布3月CPI反弹且超预期,令盘面卖压加剧.分析人士认为,去年上市公司业绩公布近尾声,整体增长弱於预期,经济继续减速担忧下大盘料持续承压;预计股指短线围绕2,300点一线震荡并等候选择方向.
沪综指.SSEC收报2,285.777点,下跌20.776点,或0.9%,今日上海A股成交额为550亿元人民币,上交易日为687亿元.
浙商证券分析师王伟俊表示,3月CPI反弹虽在市场预料之中,但仍超预期;令投资者感到犹豫的主要还是去年整体的公司业绩增长弱於预期,尤其是四季度波动超出了正常的季节因素,市场对经济回落的忧心加重,对今年一季度和全年的业绩增长也不太看好.
他并预计,短期来看大盘还会继续盘整,等待後期选择方向;就关键点位而言要看前期低点2,132点能否守住.
国家统计局周一公布,3月CPI同比上涨3.6%,高於路透调查中值的3.3%;环比上涨0.2%,亦高於调查中值的0.0%;当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比降幅0.3%,环比上涨0.3%.
沪深300指数4月合约尾盘报2,500.2点,跌0.59%,成交量为319,085手.(完)
--发稿 李然; 审校 曾祥进
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