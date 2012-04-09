沪综指收低 CPI反弹加剧短线卖压

沪综指.SSEC收报2,285.777点,下跌20.776点,或0.9%,今日上海A股成交额为550亿元人民币,上交易日为687亿元.

浙商证券分析师王伟俊表示,3月CPI反弹虽在市场预料之中,但仍超预期;令投资者感到犹豫的主要还是去年整体的公司业绩增长弱於预期,尤其是四季度波动超出了正常的季节因素,市场对经济回落的忧心加重,对今年一季度和全年的业绩增长也不太看好.