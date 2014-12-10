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路透中文国际短讯 | 2014年 12月 10日 星期三 16:11 BJT

中国通缩风险日益加深 货币宽松“不会停”

受国内需求疲软、国际原油价格大跌等影响，中国11月CPI同比涨幅创五年来最低，PPI则创近一年半来最大跌幅。在实体经济弱势难以出现根本性扭转之际，日益加深的通缩风险犹需防范。低通胀为货币政策宽松提供了更多空间，继续降息或者降准应只是时间问题。路透
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