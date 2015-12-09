中国11月CPI季节性回升PPI延续跌势 经济下行压力较大（更新版）

路透北京12月9日 - 中国国家统计局周三公布，11月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.5%，路透调查预估中值为上涨1.4%；当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，已连续45个月下降。路透预估中值为下跌5.9%。

分析人士指出，CPI的回升属于季节性回升，PPI延续绝对价格下降趋势。从物价角度看，经济有较大下行的压力。伴随外储大降、资金流出压力增加，再次降准概率上升，货币整体宽松格局仍将持续。

11月详细数据:

--CPI同比上涨1.5%（路透调查中值为上涨1.4%）

--PPI同比下跌5.9%（路透调查中值为下跌5.9%）

--CPI环比持平，PPI环比下降0.5%

--CPI中食品价格同比上涨2.3%，非食品价格同比上涨1.1%。

以下为市场人士的评论:

--中国国家信息中心宏观经济研究室主任 牛犁：

应该说11月的数据与市场预测基本一致，CPI略有回升，物价温和回升，与季节性翘尾因素有关。而PPI则连续45个月深度下跌，11月同比跌幅仍为5.9%，显示工业品领域状况不好，库存压力还是很大，没有好转迹象。

总体来看，结合周一公布的贸易数据，数据依旧是很疲弱，与市场预期基本一致，表明整体经济形势没有明显好转，经济下行压力仍然很大，预计全年的CPI涨幅也在1.4%左右，GDP增幅全年估计在6.9%左右。

--招商证券固收团队：

11月天气影响供给带动部分食品价格回升，但整体需求仍然偏弱势；其中鲜菜和鲜果价格环比均有较大幅度增长，主要受雨雪天气影响，猪肉价格环比继续大幅下滑2.8%，是导致食品价格环比弱于历史同期的重要因素，非食品价格偏弱，反映整体需求偏弱。

通胀水平有所回升，结合当前的价格走势，预期短期内通胀将继续回升，从货币政策维稳的角度，年内再度降息空间缩小，当前基本面整体仍然弱势，但也存在着一定边际改善迹象，短期内利率震荡走平概率较大，继续建议适度谨慎，维持短久期、择杠杆操作。

--华创证券债券团队：

11月CPI略高于市场预期。11月PPI分行业看，煤炭、石油、钢铁、有色等传统周期相关行业领跌PPI，烟草制品、纺织服装、医药制造等下游消费行业则环比持平，反映了中国经济仍处在转型期，上游工业品价格表现明显差于下游消费品。

展望后期，12月份的CPI同比有望继续小幅上行至1.6%左右，近期生猪价格仍在上涨，有望带动后期猪肉价格继续上涨；根据季节性因素，蔬菜和水果价格也有可能继续上升，带动CPI上行。我们判断PPI也有可能见底，随着市场对于供给侧改革的预期不断升温，在过剩行业去产能的过程中，工业产品价格反而有望得到支撑，带动PPI反弹。10月份的物价数据将成为底部，后期物价数据企稳反弹概率更大，而这一趋势有望延续到明年一季度。

--中信建投宏观分析师 胡艳妮：

CPI同比、环比上涨略高于市场预期，其中食品价格止跌回升是主因。进入冬季，猪肉消费旺季到来，前期下跌趋势将有望扭转，涨幅温和。但是主粮价格近期显着回落，这也将影响食品价格。

产能过剩、盈利恶化、大宗再次暴跌使PPI中期保持负增长，工业通缩是中期问题。PPI增速仍在底部徘徊。维持全年CPI1.5%的判断，PPI未来几个季度难以转正，工业通缩将持续存在。通缩魅影中期存在，中国经济最大风险不是通胀而是通缩。

实际利率较高，制约投资消费和经济企稳。货币政策将继续宽松。负利率是伪命题，不会制约继续降息。降准是常态化的必要手段。关注经济下行的后遗症，失业问题即将诞生。这会进一步引致价格回落。

--九州证券全球首席经济学家 邓海清:

11月CPI高于市场预期和前值。食品价格方面，蔬菜、水果价格受天气影响大幅上涨，成为CPI上涨的主要动力。非食品价格方面，医疗保健价格环比大涨1.9%，带动非食品价格环比超预期。

对于2016年，我们认为“通胀归来”是大概率事件。主因包括：美元强势周期可能结束，大宗商品价格大概率反弹；目前中国工业企业库存低位，补库存将成为物价上涨的重要动力；发达国家经济回暖，将带动全球经济和物价。

与此同时，我们预计国内财政货币政策将“攻防转换”，积极的财政政策将从预期变为现实，带动终端需求上升，从而提高物价。2016年“通胀归来”是大概率事件，中国央行货币政策宽松空间非常有限，债券市场面临长期调整压力。

--兴业经济研究宏观分析师 李苗献：

PPI符合预期，下降主要是受原油等大宗商品价格下跌所致。CPI比预期高一点，主要是受食品价格推动 ，蔬菜水果价格环比跌幅比预期的小。

明年CPI往上走的可能性相对比较低，主要得看汇率的走势。汇率没有大幅波动的话，CPI还是在比较低的位置。货币政策会维持宽松基调，预计降准会比较频繁，降息空间窄一些。

--浙商证券宏观分析师 孙付:

11月CPI与上月相比变化不大，显示实体经济需求改善不明显，但目前更应该关注通缩风险。PPI与上月持平，因美元维持强势，大宗商品走弱，未来仍无好转迹象。货币政策方面，11月外储下降872亿美元，创33个月新低，同时贸易顺差维持较高水平，说明资金外流的压力还是很大的。

在货币宽松的背景下，2016年经济走势更多取决于财政能开多大口子，如赤字率，以及财政对实体的支持力度及传到路径。从目前来看，如地产、基建等传统的经济企稳点改善不明显。政策都是长期的，需要个过程，短期效果有限。预计明年上半年、下半年GDP分别为6.6%、6.8%，全年在6.7%左右。

--中国金融期货交易所首席经济学家 赵庆明:

PPI主要受国际大宗商品价格持续下跌所拖累，原油、铁矿石、有色金属仍然处于下跌通道。当然，这种下跌趋势对采矿业以及大部分制造都产生不利影响。个人预测至少明年上半年国际大宗商品及国内PPl可能仍然会处于下跌趋势。

--德意志商业银行经济学家 周浩:

中国11月食品价格上涨致使当月CPI同比上涨1.5%，较前月的1.3%有所回升，但PPI通缩仍然存在，同比下降5.9%，与上月持平。但从环比来看，CPI增幅有限而PPI同比下降0.5%，为货币政策的进一步宽松奠定了基础。

我们认为中国央行将在2016年第一季度降息25个基点，并将在明年多次降低存款准备金率。在此期间，财政政策将更加积极主动以缓解经济下行压力。为降低部分小城市房地产库存压力，中国政府将有可能向城务工的农民提供补贴，使其有能力在小城市买房，这意味着财政支出将在未来一年内迅速增长。这种宽松的政策组合难以维持强势的货币。因此，2016年人民币/CNH汇率将在2016年进一步疲软，预计到2016年年底美元兑人民币将达到6.9。

--摩根士丹利华鑫证券首席经济学家 章俊：

随着未来经济形势复杂度的不断提高，货币政策操作的难度也随之加大，在此过程中更应该找准问题的核心。在通胀问题上，货币政策盯住核心通胀是未来大势所趋，而不应该被广义CPI和PPI波动而过多的干扰。鉴于目前国内核心CPI相对平稳，而明年全球物价水平会温和回升（Reflation），因此央行继续大幅降息的必要性不大。明年一季度可能还会有一次降息，之后更多的是通过降准来对冲外汇占款下降对基础货币的影响，以及配合积极的财政政策的实施。

--兴业经济研究宏观分析师 李苗献：

PPI符合预期，下降主要是受原油等大宗商品价格下跌所致。CPI比预期高一点，主要是受食品价格推动 ，蔬菜水果价格环比跌幅比预期的小。

明年CPI往上走的可能性相对比较低，主要得看汇率的走势。汇率没有大幅波动的话，CPI还是在比较低的位置。

货币政策会维持宽松基调，预计降准会比较频繁，降息空间窄一些。

--国家信息中心经济预测部研究员 闫敏：

CPI数据表示较为平稳，但是CPI数据和经济增长7%左右的速度相比，目前1.5%的水平处于较低的位置。第一点是由于目前全球处于通缩状态，欧美核心CPI的水平普遍偏低，第二点是因为中国粮食供大于求，粮食价格持续走低对CPI存在压力，第三点是网络购物对实体零售的价格有拉低作用，第四点是源于目前国内整体的消费形势相对稳定。

全球大宗商品价格经过一年多暴跌后并没有任何起色，对全球工业品出厂价格形成非常重要的下压因素。第二点整个中国工业企业的形势比较严峻，国家在下大力气兼并重组，很多企业在处于变革期的大环境下，对于补库存需求并不十分强烈或相对低迷，对PPI是非常重要的下拉因素。第三点中国的工业形势处于相对较低的水平，整个工业生产处于青黄不接的阶段，对于工业生产、出厂价格也形成非常强的压力。

--兴业银行首席经济学家 鲁政委：

单月数据很难看出来趋势，更为重要的是整体中国经济下行压力较大的情况下，人民币汇率高估问题不修正，中国通缩压力仍然比较大。

--海通证券宏观团队 姜超、顾潇啸：

CPI低位企稳，主因食品价格同比反弹，非食品价格亦小幅回升。12月物价有望持稳。12月以来由于季节、天气原因菜价大幅反弹，猪价也低位回升，食品价格涨幅加大，预测CPI同比维持在1.5%。

工业通缩仍持续。11月PPI同比下降5.9%与上月持平，主因钢煤价续跌，有色、黑色产业价格跌幅扩大，石油加工价由升转降；12月PPI降幅仍大。近期国际油价再创新低，国内钢价等仍未止跌，预测12月PPI同比降幅仍在5.8%高位。

降息概率不大，降准依然可期。从外部看，美国12月加息预期未改，大宗商品价格整体依然萎靡，将继续对中国形成输入性通缩压力。从内部看，国内经济积弱难改，需求不足也加剧物价下行，通缩风险未除。但美国加息制约国内降息空间，我们认为年内再降息概率不大，但伴随外储大降、资金流出压力增加，再次降准概率上升，货币整体宽松格局仍将持续。

--申万宏源首席宏观分析师 李慧勇：

数据在预期之中，预计明年CPI和今年差不多，在1.5-1.6%左右，PPI因为基数抬高了跌幅可能会收窄到3.8%左右。

货币政策上，预计明年降准还有六次，可能还会更多，关键取决于美联储加息的节奏和资金外流的幅度；降息还有两次，甚至也可以采取零利率，因为从目前情况看，要降低企业负担，人力资本是刚性的，财政收入压力大，难有实质性减税，降息就成为降低企业成本的最有效手段，相对于国外的零利率和负利率，中国现在的贷款基准还有4.35%，一年期存款基准利率还有1.5%，应该还是有很大的空间。只要经济需要，没有很大的通胀压力，都可以不断的降息。

--交通银行金融研究中心高级研究员 刘学智：

CPI涨幅小幅回升，主要是因为受季节性因素影响，鲜菜鲜果价格环比明显上涨， 家政、医疗保健等价格环比上升比较明显，推动非食品价格也小幅上升；此外11月翘尾因素比10月也略高一些。

PPI已经连续45个月负增长，连续四个月处在-5.9%，下行压力还是很大。现在价格压力还是比较大，预计货币政策还是宽松取向，保持稳健偏松的基调。明年CPI预计还是在低水平，大概率在2%下方运行，目前缺乏推动CPI上行的明显因素。

--华宝信托宏观分析师 聂文：

数据总体在市场预期范围内。消费和投资品需求仍低迷，从物价角度看，经济有较大下行的压力，也为政策进一步放松打开了空间。

就目前指标看投资并无改善信号，物价预计还会在低位徘徊，今明年CPI预计在1.5%和1.6-1.7%，PPI今年可能下降5%，明年考虑到基数因素，以及化解过剩产能的进展，降幅有望缩窄到3.5-4%。

政策方面，由于10月外汇储备降幅明显，外资流出较多，不排除下调存款准备金率，此外还将使用结构性政策，金融领域的流动性较充裕，未来需要多注入实体经济。

--首创证券研发部总经理 王剑辉：

进入四季度后半程以来，物价走势有一定企稳的迹象，这主要是收益于季节性需求回升企稳。结合进出口数据来看，进入11月份以后，国内的需求有一定的企稳的表现，这种表现对于持续的通缩的压力会有一定的缓解。

从经济整体表现来看，这种表现还只能定义为季节性表现。明年一季度中后半段，物价还会有向下的波动，整体上物价这种低迷状态在明年一二季度之前都不会有显着的改观。

明年二季度以后，物价有望再次进入缓慢回升的轨道，届时国内外货币政策继续宽松的空间会收窄，货币政策逐步转为中性的可能性将增大。所以从货币的环境，明年的货币政策不会像今年这么宽松，在这种收紧的状态下，会提升资产价格和消费品价格的预期，可能会对物价形成一定的支撑作用。

PPI从目前来看，在投资没有回升，大宗商品价格就没有起色。明年一季度之前投资回升的前景不是十分的明朗，大宗商品的弱势格局暂时难以改变。明年一二季度看到投资新的趋势，才能判断物价的拐点能否以及何时到来，目前总体大宗商品的弱势状态从技术上来说，已经到达底部区域，但是从底部区域企稳回升还需要基本面的改观和政策的提升。

--上海证券宏观分析师 胡月晓：

价格态势符合我们预期的“低迷持续但不恶化”恶化判断。CPI的回升属于季节性回升，更能反映经济周期性趋势的PPI延续绝对价格水平下降趋势，表明经济下行压力不减。

货币政策在中性基调下，面对外占减少趋势，仍将有对冲性质的降准政策出台；2016年降低融资成本将不再是货币政策重心，但将资金导向实体经济和债务风险防范仍将是。未来的货币“扩张”动作仍是对冲性质的。

**相关背景**

-- 中国国务院总理李克强表示，明年要实现“十三五”良好开局，必须继续从供需两端加大结构性改革力度，继续运用好结构性减税等手段，扶持小微企业成长，扩大有效供给。

--受内外需不振、北方地区天气寒冷进入工业淡季等影响，中国11月官方制造业PMI跌至逾三年低点，尤其就业指数连月持续下滑反映经济增长低迷的现实。为了稳增长也即是保就业，预计政府将相机抉择调整政策力度，并加大供给侧改革。

--中国国家信息中心最新报告预计，中国经济下行压力仍然较大，市场需求总体偏弱，工业领域价格和企业效益低迷，新旧增长动力接替尚需时日，预计明年将呈现小幅缓降态势，初步预计2016年中国GDP将增长6.5%以上，CPI将上涨1.5%左右。

--中国银行国际金融研究所发布报告，预计今年居民消费价格指数(CPI)上涨1.4%左右，国内生产总值(GDP)同比增约6.9%，明年则小幅放缓至6.8%左右，经济运行将呈现低增长、低通胀和高杠杆格局。（完）