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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 12日 星期四 16:05 BJT

中国12月CPI增幅创15个月新低

尽管年末食品价格有所抬头，但中国国家统计局公布，12月中国CPI同比上涨4.1%，连续第五个月回落，创下15个月新低。通胀如预期下滑，为政策放宽预留更多空间。分析师普遍预计接下来政策面还是以微调为主，存款准备金率下调只是时间问题。最早可能在农历春节前。路透

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