中国6月CPI保持温和但工业通缩加剧 货币政策将持续宽松（更新版）

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路透北京7月9日 - 受基数因素影响，中国6月CPI同比涨幅温和上升；与此同时，经济需求不足叠加供应过剩，导致工业领域通缩加剧。

分析人士预计，二季度中国经济增速很可能在7%下方，下半年有望逐渐企稳；而随着食品价格走高，CPI将进入上升通道但整体依然温和，为货币政策宽松留出空间。

中国国家统计局周四公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，路透调查预估中值为上涨1.3%，上月为1.2%；6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.8%，路透预估中值为下跌4.5%，此前三个月则维持在下降4.6%的水平。

“CPI同比略有上升，鉴于食品价格接下来有一个回升趋势，预计CPI未来将波动上升，年底在2%左右，全年CPI涨幅1.5%左右。”申万宏源证券首席宏观分析师李慧勇评价称。

他指出，需求形势不佳，以及供应过剩尤其工业制成品领域，导致PPI下跌4.8%，还是处在比较危险的位置；未来降息空间不大，但还有150个基点的降准空间。

他并表示，股市震荡，经济面临不确定性，导致人民币出现贬值预期；但鉴于下半年经济有望企稳回升，而且中国还是有管理的浮动汇率，预计汇率出现问题的概率不大，到年底中间价估计在6.1元人民币。

国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读称，6月CPI同比涨幅扩大主要原因是对比基数较低，而PPI降幅扩大主因部分工业行业价格由升转降。

统计局新闻稿称，据测算，在6月1.4%的CPI同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.9个百分点，新涨价因素约为0.5个百分点。

中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/jeh25w

数据并显示，6月CPI中的食品价格同比上涨1.9%，非食品价格同比上涨1.2%；环比来看，CPI环比持平，其中食品价格下降0.1%，非食品价格上涨0.1%；PPI环比则下降0.4%。

**货币政策持续宽松**

继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行6月底同时宣布降息和定向降准，为六年半来首现。这虽然有缓和中国股市暴跌的政策意图，亦和经济未见明显起色、稳增长仍需宽货币助力有关。

“下半年CPI将稳步回升，但不会触碰到政策容忍上限，货币宽松不会转向。”民生证券宏观团队点评称。

该券商预计，下半年考虑到油价同比基数大幅降低，叠加猪周期供给压力，预计四季度CPI将回升到2%左右，但从5月份工业投资和6月高频数据来看，总需求依然稳而不强，CPI压力有限，不会掣肘货币宽松。

昨日召开的国务院常务会议称，有信心、有条件完成全年经济社会发展主要目标任务，并要求各级财政将已收回沉淀和违规资金2,500多亿元，加快统筹用于急需领域，且国务院已将239亿元中央预算内投资存量资金调整用于在建重大项目。

国务院总理李克强也在周一表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好；中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。

“预计二季度经济较一季度略有回落，整体可控，在6.8-6.9%，基本实现软着陆。”首创证券宏观分析师王剑辉称，政策方面，财政政策还会保持积极，由于资本市场最近出现剧烈动荡，货币政策可能较多倾向于中短期内保持资本市场稳定，不排除降准降息可能。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)

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