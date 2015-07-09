中国6月CPI保持温和但工业通缩加剧 货币政策将持续宽松（更新版）

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
(新增更多细节和分析师评论)
路透北京7月9日 - 受基数因素影响，中国6月CPI同比涨幅温和上升；与此同时，经济需求不足叠加供应过剩，导致工业领域通缩加剧。
分析人士预计，二季度中国经济增速很可能在7%下方，下半年有望逐渐企稳；而随着食品价格走高，CPI将进入上升通道但整体依然温和，为货币政策宽松留出空间。
中国国家统计局周四公布，6月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.4%，路透调查预估中值为上涨1.3%，上月为1.2%；6月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌4.8%，路透预估中值为下跌4.5%，此前三个月则维持在下降4.6%的水平。
“CPI同比略有上升，鉴于食品价格接下来有一个回升趋势，预计CPI未来将波动上升，年底在2%左右，全年CPI涨幅1.5%左右。”申万宏源证券首席宏观分析师李慧勇评价称。
他指出，需求形势不佳，以及供应过剩尤其工业制成品领域，导致PPI下跌4.8%，还是处在比较危险的位置；未来降息空间不大，但还有150个基点的降准空间。
他并表示，股市震荡，经济面临不确定性，导致人民币出现贬值预期；但鉴于下半年经济有望企稳回升，而且中国还是有管理的浮动汇率，预计汇率出现问题的概率不大，到年底中间价估计在6.1元人民币。
国家统计局城市司高级统计师余秋梅对数据进行解读称，6月CPI同比涨幅扩大主要原因是对比基数较低，而PPI降幅扩大主因部分工业行业价格由升转降。
统计局新闻稿称，据测算，在6月1.4%的CPI同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.9个百分点，新涨价因素约为0.5个百分点。
中国CPI及PPI图表：link.reuters.com/jeh25w
数据并显示，6月CPI中的食品价格同比上涨1.9%，非食品价格同比上涨1.2%；环比来看，CPI环比持平，其中食品价格下降0.1%，非食品价格上涨0.1%；PPI环比则下降0.4%。
**货币政策持续宽松**
继年内两度降息及两次降准后，中国的宽松货币政策进一步加力，央行6月底同时宣布降息和定向降准，为六年半来首现。这虽然有缓和中国股市暴跌的政策意图，亦和经济未见明显起色、稳增长仍需宽货币助力有关。
“下半年CPI将稳步回升，但不会触碰到政策容忍上限，货币宽松不会转向。”民生证券宏观团队点评称。
该券商预计，下半年考虑到油价同比基数大幅降低，叠加猪周期供给压力，预计四季度CPI将回升到2%左右，但从5月份工业投资和6月高频数据来看，总需求依然稳而不强，CPI压力有限，不会掣肘货币宽松。
昨日召开的国务院常务会议称，有信心、有条件完成全年经济社会发展主要目标任务，并要求各级财政将已收回沉淀和违规资金2,500多亿元，加快统筹用于急需领域，且国务院已将239亿元中央预算内投资存量资金调整用于在建重大项目。
国务院总理李克强也在周一表示，上半年中国经济运行保持在合理区间，主要经济指标趋稳向好；中国有信心、有能力应对各种风险挑战，推动经济持续健康发展。
“预计二季度经济较一季度略有回落，整体可控，在6.8-6.9%，基本实现软着陆。”首创证券宏观分析师王剑辉称，政策方面，财政政策还会保持积极，由于资本市场最近出现剧烈动荡，货币政策可能较多倾向于中短期内保持资本市场稳定，不排除降准降息可能。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)
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