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亚洲 | 2017年 4月 20日 星期四 14:00 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：强劲CPI数据提振新西兰元上涨

0544 GMT

* 澳元/美元微升0.05%，新西兰元/美元攀升0.5%，欧元/美元小涨0.14%，英镑/美元上涨0.23%

* 美元/印尼卢比上涨0.23%，美元/韩元下跌0.09%，美元/印度卢比小升0.09%，美元/离岸人民币微跌0.02%

* 日股日经指数上涨约0.1%，中国股市沪综指下跌0.22%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数上涨0.29%，美国原油期货上升0.28%，美国10年期公债收益率报2.205%

* 中国资本外流在第一季企稳，因资本管控举措产生效果

* 日本3月出口实现两年来最快增速，但贸易摩擦担忧令前景蒙尘

(完) (编译 高琦 审校 白云)
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