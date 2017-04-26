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亚洲 | 2017年 4月 26日 星期三 10:30 BJT

《汇市简讯》澳洲公布CPI数据后，澳元/美元依然承压

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    * 澳洲公布第一季消费者物价指数(CPI)后，澳元/美元低见0.7509
    * 澳元/美元卖压不太可能持续，因CPI数据不致改变澳洲央行预估
    * 0.7492/93有些许支撑，这里也是上周三/周四触及的底部
    * 0.7470略上方有较有力支撑，4月10/12日三度在此触底
    (完) (编译 陈宗琦；审校 李爽)
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