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中国财经 | 2015年 4月 19日 星期日 18:21 BJT

中民投投资约150亿元建光伏电站 为全球最大单体光伏项目

路透上海4月18日 - 中国大型民营企业--中国民生投资公司周六宣布，中民投宁夏（盐池）国家新能源综合示范区今开工建设。该示范区总投资约150亿元人民币，将建成2GW（吉瓦）光伏发电项目。这将是全球最大的单体光伏电站项目。

公司新闻稿指出，该示范基地还将建设风、光、生物质、储能多元互补可再生能源发电系统、绿色现代牧业养殖示范基地、绿色现代牧草种植示范基地、全球最大光伏旅游基地等项目。同时，中民投将与宁夏自治区政府共建产业发展基金，参与新农村建设。

中民投去年8月在上海挂牌成立，注册资本500亿元，是获得国务院同意的中国首家“国字号”民营大型投资公司。中民投的参股股东均为大型民营企业，包括苏宁电器集团、红豆集团等，涉及机械制造、冶金、信息科技、资产管理、环保、新能源、电力、电子商务等多个领域，参股企业资产总额近1万亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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