中民投投资约150亿元建光伏电站 为全球最大单体光伏项目

消息人士称多家银行调高北京房贷利率
路透北京5月2日 - 六位知情消息人士对路透表示，至少六家中国大型银行的北京分行，已提高首套房及二套房贷款利率，自5月1日生效。
路透上海4月18日 - 中国大型民营企业--中国民生投资公司周六宣布，中民投宁夏（盐池）国家新能源综合示范区今开工建设。该示范区总投资约150亿元人民币，将建成2GW（吉瓦）光伏发电项目。这将是全球最大的单体光伏电站项目。
公司新闻稿指出，该示范基地还将建设风、光、生物质、储能多元互补可再生能源发电系统、绿色现代牧业养殖示范基地、绿色现代牧草种植示范基地、全球最大光伏旅游基地等项目。同时，中民投将与宁夏自治区政府共建产业发展基金，参与新农村建设。
中民投去年8月在上海挂牌成立，注册资本500亿元，是获得国务院同意的中国首家“国字号”民营大型投资公司。中民投的参股股东均为大型民营企业，包括苏宁电器集团、红豆集团等，涉及机械制造、冶金、信息科技、资产管理、环保、新能源、电力、电子商务等多个领域，参股企业资产总额近1万亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透北京5月2日 - 中国财政部周二公布，自2017年7月1日起，将商业健康保险个人所得税试点政策推广到全国范围实施，对个人购买符合规定的商业健康保险产品的支出，允许在当年（月）计算应纳税所得额时予以税前扣除，扣除限额为2,400元人民币/年（200元/月）。
路透北京5月2日 - 人民币兑美元即期周二窄幅整理微收升，而中间价则刷新三周低点。交易员称，节后首日汇价波动区间依然有限，客盘实需购汇仍有，大行则继续适度提供美元流动性，由于近期消息面比较平淡，预计这种横盘窄幅整理走势还将延续一段时间。