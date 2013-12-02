发改委预计明年CPI涨幅将略超过3%

路透上海12月2日 -中国国家发改委价格监测中心一份报告预测，明年中国经济将继续保持稳中有进的增长态势，综合宏观、微观影响价格运行的因素来看，明年价格上涨的压力将大于今年，预计2014年居民消费价格指数(CPI)涨幅将略超过3%。

今年1-10月CPI同比上涨2.6%，低于年初国务院制定的3.5%调控目标。报告预计，因食品价格季节性上涨，服务价格刚性上涨，以及天然气、煤炭、房租价格上涨，将增大第四季价格上涨压力，第四季价格同比涨幅在3.2%左右，全年CPI涨幅将略高于去年，为2.7%左右。

周一刊登在中国证券报的该报告指出，粮食丰收使得食品价格稳定有了较好的基础。但农药等农业生产资料价格上涨，机械灌溉、收割成本的增加，人工投入成本的提升，粮食最低收购价格的提高等因素，都将推高粮食价格。

报告预计，明年粮食价格将继续保持稳中略涨的势头，涨幅与今年基本相当。农副产品价格继续上涨，涨幅可能大于今年，预计拉动价格总水平多涨0.2-0.5个百分点。

明年在经济形势好转的情况下，工业生产者出厂价格（PPI）降幅将继续缩小到0.5%左右甚至可能实现转正，这会使PPI的降幅比今年减小1.5个百分点以上，从而将会缩小对工业消费品向下的拉力甚至可能会转而拉升其价格涨幅。

此外，劳动力价格持续上涨将继续拉动服务价格刚性上涨；受房价上涨的影响，房租、建材等价格呈上涨趋势将进一步拉动居住价格上涨。综合工业消费品、服务、居住项目价格变化因素合计，预计明年将影响价格总水平多涨0.1-0.3个百分点。

报告建议，应尽快抑制房地产价格的过快过大上涨，建立稳定房地产价格的长效机制。首先是尽快扩大推广房地产税，对存量住房征收房产保有税，加大房地产税征收的力度和税率，税率应以能够抑制过度的房地产投资行为做标准，而现有的试点城市所实行的房地产税根本起不到抑制房地产过度投资的作用。

其次是对政府工作人员实行财产公布制度，防止政府工作人员的房地产腐败；第三是加快农村产权房的合理转让，增加住房的有效供给，但同时要采取有效措施防止农村产权房转让的一哄而起，冲击现有的房地产市场秩序，更要防止地方政府特别是基层政府重走土地财政的老路。

报告还指出，资源价格改革进程要量力而行，合理安排，要防止急于求成、一蹴而就。建议有关部门测算调价后增加的企业利润总额，在推进资源价格改革的同时，通过征收特别收益金等方式，将这部分利润收归国有，以用于低收入居民生活补贴等方面。

“要防止把资源价格改革蜕变为变相提价、轮番涨价，把理顺地方公共服务价格矛盾变为地方政府甩包袱的手段、或者变为垄断企业牟取高额利润的借口。”报告称。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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