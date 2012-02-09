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路透中文国际短讯 | 2012年 2月 9日 星期四 13:57 BJT

中国CPI涨幅将持续放缓--摩根大通

中国甫公布1月通胀数据，摩根大通最新报告指出，1月通胀水平上涨主要受到农历新年假期影响，4.5%的涨幅有可能会成为年内高点，料未来几个月居民消费价格指数(CPI)涨幅将持续放缓；并预计中国央行最早或于本月调降法定存款准备金率50个基点。路透

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