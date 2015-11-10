中国CPI涨幅持续回落PPI连年负值 货币料持续宽松对抗通缩阴影（更新版）

中国证监会将抑制上市公司过度再融资 查处减持中违法违规行为
路透上海1月20日 - 对于上市公司再融资等市场关注热点，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，下一步证监会将采取措施限制上市公司频繁融资或者单次融资金额过大，并将查处股东减持中的违法违规行为。
路透北京11月10日 - 受猪肉和鲜菜等食品价格涨幅回落影响，中国10月CPI同比涨幅降至五个月低点；PPI同比则连续44个月为负值。通缩阴影挥之不去，再加上经济面临下行压力，货币政策料持续宽松，降息降准仍是必要手段。
中国国家统计局周二公布，10月居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.3%，为5月以来最低水平，路透调查预估中值为上涨1.5%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比下跌5.9%，已连续44个月为负，路透预估中值为下跌5.8%。
“CPI回落主要受蔬菜价格影响，拉低了物价走势，今年以来中国一直有通缩风险，但仅从10月份数据并不能说中国就已经通缩，毕竟中国GDP增长7%左右，”中国国家信息中心宏观研究室主任牛犁称，“而PPI持续44个月连续下降，显示工业领域压力很大，工业领域通缩已经明确。”
他指出，数据显示中国经济面临一定下行压力，美国可能加息，中国会继续保持稳健政策基调，降准可能性更大；财政上今年该花的钱都花出去，今年财政扩张空间已经不大；目前最主要的是降低融资成本，但这不是靠降息降准能解决的，仍要依靠改革。
统计局新闻稿显示，10月食品价格同比上涨1.9%，环比下降1.0%；其中，猪肉和鲜菜价格同比分别上涨15.8%和4.7%，涨幅分别比上月回落1.6和5.7个百分点；蛋价和羊肉价格同比分别下降13.8%和7.0%，降幅分别比上月扩大3.6和0.6个百分点。
而PPI中，生产资料价格同比下降7.6%，影响PPI总水平下降约5.8个百分点，其中采掘工业价格下降20.8%，原材料工业价格下降10.8%。
国家统计局城市司高级统计师余秋梅解读称，CPI同比涨幅回落主要是因为猪肉和鲜菜等价格同比涨幅回落，同时蛋价和羊肉等价格同比降幅进一步扩大。
“CPI跟预期差不多，主要是食品价格涨幅回落的影响，通缩魅影再现，”中信建投宏观分析师胡艳妮称，“货币政策继续宽松，年内余下时间降息不太可能，降准概率更大一些。”
展望明年，她持谨慎看法，认为通缩阴影存在，经济下行概率较大，降准降息仍是必要手段。
中国央行此前已决定自10月24日起下调基准利率0.25个百分点，同时下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。并称要抓紧完善利率的市场化形成和调控机制。这是继8月25日之后央行又一次“双降”。
**货币宽松对抗通缩魅影**
中国CPI同比涨幅在最近逾一年时间一直在2%下方徘徊，只有今年8月曾短暂触及2%外。与此同时，国外大宗商品价格暴跌，以及国内部分行业产能过剩、持续去库存，也导致PPI同比已经连续44个月负增长。
通缩阴影缠绕不去同时，中国经济增速也在持续放缓，三季度已经跌破7%。而最新出炉的10月进出口数据双双逊于预期，表明外贸已经从三驾马车中“退役”；经济的另一支柱--房地产投资短期亦难见起色，稳增长压力显而易见。
“通缩隐忧再显，结合外贸继续回落，反映当前内外需形势仍不稳定，”民生银行首席研究员温彬建议，应继续加大宏观调控政策力度稳增长。
他指出，按惯例，每年最后两个月是财政支出投放较为集中的时期，财政政策有望继续发力，增加公共投入，改善民生；货币政策还有进一步放松的空间，适时再次“双降”，增加人民币汇率弹性，改善内外需求。
中国以美元计价10月出口同比下降6.9%，结束此前三个月降幅逐步收窄之势；进口同比下降18.8%，已经连续三个月保持双位数跌幅。今年外贸持续萎缩且短期难见回暖曙光，传统上拉动经济的外贸马车已然“退役”，四季度稳增长压力加大。
而日前出台的“十三五”（2016-2020年）规划方案称未来五年经济要保持中高速增长，国家主席习近平也表示，十三五期间年平均增速不能低于6.5%，方能实现两个“翻一番”目标。。
“三季度GDP平减指数下滑并再度转负，成本端的粮价、油价等重要生产要素成本下跌带动物价下行，总体通缩已成现实风险，下调四季度CPI预测至1.2%，下调2016年CPI预测至1%，”海通证券宏观分析师姜超、顾潇啸称。
他们认为，物价下行后企业实际融资成本居高不下，央行仍需降低社会融资成本，减轻中国经济整体债务杠杆率；宽松周期远未结束，未来降息抗通缩仍必要，虽有约束，但空间仍在。（完）
发稿 乔艳红; 审校 黄凯)
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