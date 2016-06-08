中国太保与百度拟成立合资财险公司 持股不低于50%

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透上海6月8日 - 中国大型寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周二晚公告称，其子公司太平洋产险拟与百度(BIDU.O)子公司百度鹏寰资产管理（北京）有限公司共同发起设立一家股份制财产保险公司，太保持股不少于50%。
公告指出，合资财险公司注册资本20亿元，太保产险投资不少于10亿元。
中国太保新闻稿称，未来，这家合资财险公司将聚焦于汽车保险及相关服务，致力于成为国内首家真正基于大数据的科技型互联网汽车保险公司。新公司将充分利用百度的大数据建模和机器深度学习的能力，以及太平洋产险的保险精算定价能力和线下网络服务资源，有望在车险领域进行革命性、差异化的发展。
太平洋产险董事长兼总经理顾越表示，“我们期待通过此次与百度的战略合作，充分借助百度的大数据、地图、人工智能等技术，实现科技与传统车险业务的有机融合，为新一代数字化、年轻化消费群体提供更多元化的产品选择、更便捷的交互界面以及更佳的保险服务体验。”
百度总裁张亚勤则表示，人工智能将推动互联网的下一轮升级与变革，互联网将进入“智能+”的时代。在这一背景下，百度与太平洋保险的战略合作不仅是互联网+保险，更是智能+保险。新公司融合百度与太平洋双方的优势，将探索出车险产品设计、风控、运营的全新模式。
中国太保A股周二收报27.08元，过去一个月累计上涨3.7%。（完）
(发稿 林琦; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。