中国太保与百度拟成立合资财险公司 持股不低于50%

路透上海6月8日 - 中国大型寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周二晚公告称，其子公司太平洋产险拟与百度(BIDU.O)子公司百度鹏寰资产管理（北京）有限公司共同发起设立一家股份制财产保险公司，太保持股不少于50%。

公告指出，合资财险公司注册资本20亿元，太保产险投资不少于10亿元。

中国太保新闻稿称，未来，这家合资财险公司将聚焦于汽车保险及相关服务，致力于成为国内首家真正基于大数据的科技型互联网汽车保险公司。新公司将充分利用百度的大数据建模和机器深度学习的能力，以及太平洋产险的保险精算定价能力和线下网络服务资源，有望在车险领域进行革命性、差异化的发展。

太平洋产险董事长兼总经理顾越表示，“我们期待通过此次与百度的战略合作，充分借助百度的大数据、地图、人工智能等技术，实现科技与传统车险业务的有机融合，为新一代数字化、年轻化消费群体提供更多元化的产品选择、更便捷的交互界面以及更佳的保险服务体验。”

百度总裁张亚勤则表示，人工智能将推动互联网的下一轮升级与变革，互联网将进入“智能+”的时代。在这一背景下，百度与太平洋保险的战略合作不仅是互联网+保险，更是智能+保险。新公司融合百度与太平洋双方的优势，将探索出车险产品设计、风控、运营的全新模式。

中国太保A股周二收报27.08元，过去一个月累计上涨3.7%。（完）