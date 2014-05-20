两三年内将逐步淘汰高成本落后原铝产能--中电投副总

今年中国汽车销售将呈稳中趋缓 因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透香港5月20日 - 中国电力投资集团公司一名高层主管周二表示，中国将在两三年内逐步淘汰高成本及落后的原铝产能，使总产能达到约4,000万吨。
在香港一场会议上，掌管中电投集团铝事业的副总经理余德辉指出，未来五年中国的铝供应及需求预计将大致维持平衡。
余德辉在会议间隙表示，如果政府允许，中电投集团也考虑将约300万吨的自家产能予以扩大。
中国政府本月稍早下达淘汰落后产能任务目标，电解铝目标为42万吨。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。