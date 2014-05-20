两三年内将逐步淘汰高成本落后原铝产能--中电投副总

路透香港5月20日 - 中国电力投资集团公司一名高层主管周二表示，中国将在两三年内逐步淘汰高成本及落后的原铝产能，使总产能达到约4,000万吨。

在香港一场会议上，掌管中电投集团铝事业的副总经理余德辉指出，未来五年中国的铝供应及需求预计将大致维持平衡。

余德辉在会议间隙表示，如果政府允许，中电投集团也考虑将约300万吨的自家产能予以扩大。

中国政府本月稍早下达淘汰落后产能任务目标，电解铝目标为42万吨。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 李春喜)

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