中国太保今年权益类投资会尝试分级A及转债投资策略--高层

路透上海3月29日 - 中国大型寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)高层周二表示，今年公司资产管理业务下权益类投资将会尝试更多策略，例如分级A基金及可转债的投资。

中国太保资产管理公司总经理于业明在公司业绩会上指出，今年国内利率水平下行，国内外不确定因素增多，公司除了坚持大盘蓝筹及高分红股的价值投资外，还会选择更多的投资策略。

“多策略在权益类的更多运用，显示在市场多变的情况下，更多关注回报。”他说。

他还介绍称，去年下半年股市经历波动，但太保的权益类投资所有策略都获得正回报，定息资产也有好的回报。

中国太保近日公布年报，去年实现净利177.28亿元人民币，同比增长60.4%。其中投资业务贡献利润不小，去年公司实现总投资收益559.10亿元，同比增长33.2%；总投资收益率达7.3%，创最近五年最高。[nL3S16Z0IZ]

去年末公司管理资产规模首次突破1万亿元，达10,879.3亿元，同比增长19.4%；其中权益类投资占比达14.4%，较上年增加3.8个百分点，投资品类包括基金、股票、理财、优先股等。

中国太保A股周二午盘报25.59元，跌0.23%。（完）