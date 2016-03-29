中国太保今年权益类投资会尝试分级A及转债投资策略--高层

优客工场完成4亿元B轮融资 成为联合办公领域首个“独角兽”
路透上海1月19日 - 中国联合办公社区--优客工场近日完成B轮4亿元人民币融资，天弘基金、上海创合汇基金等机构参与投资。本轮融资完成后，优客工场投后估值近70亿元，成为中国联合办公领域首个独角兽（估值10亿美元以上）级别的公司。
路透上海3月29日 - 中国大型寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)高层周二表示，今年公司资产管理业务下权益类投资将会尝试更多策略，例如分级A基金及可转债的投资。
中国太保资产管理公司总经理于业明在公司业绩会上指出，今年国内利率水平下行，国内外不确定因素增多，公司除了坚持大盘蓝筹及高分红股的价值投资外，还会选择更多的投资策略。
“多策略在权益类的更多运用，显示在市场多变的情况下，更多关注回报。”他说。
他还介绍称，去年下半年股市经历波动，但太保的权益类投资所有策略都获得正回报，定息资产也有好的回报。
中国太保近日公布年报，去年实现净利177.28亿元人民币，同比增长60.4%。其中投资业务贡献利润不小，去年公司实现总投资收益559.10亿元，同比增长33.2%；总投资收益率达7.3%，创最近五年最高。[nL3S16Z0IZ]
去年末公司管理资产规模首次突破1万亿元，达10,879.3亿元，同比增长19.4%；其中权益类投资占比达14.4%，较上年增加3.8个百分点，投资品类包括基金、股票、理财、优先股等。
中国太保A股周二午盘报25.59元，跌0.23%。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透北京1月19日 - 中国发改委周四称，预计中国“十三五”时期石油需求仍将稳步增长，但增速进一步放缓，石油在一次能源消费中的占比保持基本稳定。以提高天然气在一次能源消费结构中的比重为发展目标，大力发展天然气产业。
路透北京1月19日 - 中国首支人民币商业地产私募股权基金--高和资本日前与江苏银行宣布发起设立国内首支商业地产ABS（资产支持证券）基金，规模200亿元人民币，将专注于盘活商业地产，以商业地产证券化产品作为主要投资标的。