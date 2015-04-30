中国太保一季度净利同比增逾五成 投资收益大幅增长

中国财政部称辽宁省四种方式虚增财政收入 将密切关注地方财政运行
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。
路透上海4月30日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周四公布，一季度实现净利润49.03亿元人民币，同比增长52.7%，受投资收益大幅增长推动。
季报显示，该公司1-3月实现营业收入737.62亿元，同比增15.8%；基本每股收益0.54元。其中，保险业务收入为623.42亿元，同比增长0.7%。
中国太保一季度投资收益为151.73亿元，同比增91.8%。从投资组合来看，该公司当季权益投资类资产投资占比较上年末增1.8个百分点，基金、股票及理财产品均有增加；固定收益类资产投资占比下降2.1个百分点，其中债券和定期存款下降，而理财产品增加。
中国太保A股周三收报35.61元，近一月累计上涨10.97%。(完)
(发稿 吕雯瑾；审校 边竞/张喜良)
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路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。