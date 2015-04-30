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中国财经 | 2015年 4月 30日 星期四 09:33 BJT

中国太保一季度净利同比增逾五成 投资收益大幅增长

路透上海4月30日 - 中国第三大寿险公司--中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SS)(2601.HK)周四公布，一季度实现净利润49.03亿元人民币，同比增长52.7%，受投资收益大幅增长推动。

季报显示，该公司1-3月实现营业收入737.62亿元，同比增15.8%；基本每股收益0.54元。其中，保险业务收入为623.42亿元，同比增长0.7%。

中国太保一季度投资收益为151.73亿元，同比增91.8%。从投资组合来看，该公司当季权益投资类资产投资占比较上年末增1.8个百分点，基金、股票及理财产品均有增加；固定收益类资产投资占比下降2.1个百分点，其中债券和定期存款下降，而理财产品增加。

中国太保A股周三收报35.61元，近一月累计上涨10.97%。(完)

(发稿 吕雯瑾；审校 边竞/张喜良)

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