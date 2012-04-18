调查：亚洲钢企一季度业绩或探底

4月13日，在辽宁省沈阳市的钢铁市场，一名男子行走在钢筋上。 REUTERS/Sheng Li

* 事件:亚洲主要钢铁企业1-3月财报

* 时间:JFE(4月20日)、浦项钢铁(4月20日)、新日本制铁(4月20日)

* 或许创下最差的一个季度,但第二季将依旧低迷

* 中国钢铁产量创纪录但需求迟缓,或形成压力

路透东京4月18日电---亚洲主要钢铁公司或将分别分别处在各自低谷的1-3月财报,然而由於中国继续在需求迟缓之际提高产量,钢企业绩或不会出现强劲复苏.

欧元债务危机和中国信贷趋紧,削弱了钢铁需求并压制了利润率,尽管原材料成本有所下降.浦项钢铁(005490.KS)将该季度描绘成"最为艰难"的业绩期.该公司是亚洲最赚钱的钢铁公司.

由新日本制铁和JFE(5411.T)领衔的日本钢企或的业绩或也降至2009年初以来的最差水准,浦项钢铁当季的获利料会腰斩.

中国钢铁工业协会周三称,一季度中国钢铁行业利润为亏损10.34亿元人民币,去年同期为盈利258亿元,且生产成本仍将上升.

3、4月份中国钢铁价格的改善幅度一直不大,分析师表示,随着建筑活动在冬季过後复苏,这一时期钢铁价格通常会上升.

里昂证券(CLSA)驻新加坡分析师Jeremie Capron说:"中国需求继续放缓,我们尚未看到往年这个时候所出现的强劲回升态势."

"情况最差的时期可能是在1月-3月,不过我认为当前季度不会有明显改善."

中国钢铁制造商正在提高产量,该国3月粗钢产量触及6,158吨的纪录水准,因价格小幅上涨刺激钢厂大幅增产.不过,2012年第一季度中国经济成长率达到近三年来最慢.

全球第五大钢厂JFE Steel的母公司JFE Holdings(5411.T),以及韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)周五公布业绩,为亚洲钢铁厂商中首批公布财报的企业.

**日圆对JEF和新日本制铁的影响*

亚洲钢铁市场不景气,对於全球第四大钢厂新日本制铁(5401.T)和JFE来说,不是好兆头.这两家公司在日本以外地区销售的钢铁要占其产量的逾一半.

然而,日圆兑美元从去年10月的纪录高位75.7下滑到80水准,以及2011年震後(日本)国内汽车产量反弹,意味着这些厂商的业绩相较于自身的预期仅会略有改善.

今年初以来,新日本制铁股价已上涨了8.3%.JFE同期则劲扬16%,因日圆相对疲弱鼓励投资者.浦项制铁股价同期上涨0.3%.

在同国内汽车厂商等大客户完成艰难的谈判前,新日本制铁和JEF预计都不会公布2012/13财年的财测.谈判内容包括4月-9月的财年上半年降价事宜.

受需求和价格疲弱的冲击,浦项制铁即将公布的季度获利可能要较上年同期减少约一半,尽管该公司称已有良好迹象.

"在中国钢材价格停止下跌之後,全球钢铁市场似乎已经触底,"浦项钢铁(POSCO)的首席营销官Hwang Eun-yeon上月对路透表示.他补充道,随着市场复苏站稳脚跟,浦项钢铁正考虑减少价格折扣.

但Hi Investment & Securities的分析师Park Hyun-wook预计,由於中国需求复苏乏力,尤其是建筑与汽车业的需求低迷,浦项钢铁的第二季获利将低於1万亿(兆)韩元的正常水平.

东京SMBC日兴证券的分析师Kazuhiro Harada预计,中国政府将在今年上半年宣布经济刺激计划,从而提振需求.

**印度成为亮点**

印度是一个小小的亮点,该国原材料成本下降,而且本周还调降了利率,可能在未来几个季度扶助钢铁企业的获利,不过仍然面临需求方面的不确定性.

Steel Authority of India Ltd (SAIL.NS)和JSW Steel (JSTL.NS)的获利情况可能出现改善.

全球第七大钢铁生产商Tata Steel (TISC.NS)1-3月的获利料下降近三分之二,主要是因为价格疲弱和旗下欧洲部门Corus的需求不振.(完)

--编译 王洋/洪曦/张涛;审校 高琦/王兴亚

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