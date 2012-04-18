调查：亚洲钢企一季度业绩或探底

汇市一周综述：美国3月加息预期升温 英镑迈入缓慢下跌期
路透北京3月3日 - 全球汇市的主要驱动力仍然是美元，而影响本周美元走势的两大事件是特朗普国会首秀和多位重量级美联储官员讲话。
* 事件:亚洲主要钢铁企业1-3月财报
* 时间:JFE(4月20日)、浦项钢铁(4月20日)、新日本制铁(4月20日)
* 或许创下最差的一个季度,但第二季将依旧低迷
* 中国钢铁产量创纪录但需求迟缓,或形成压力
路透东京4月18日电---亚洲主要钢铁公司或将分别分别处在各自低谷的1-3月财报,然而由於中国继续在需求迟缓之际提高产量,钢企业绩或不会出现强劲复苏.
欧元债务危机和中国信贷趋紧,削弱了钢铁需求并压制了利润率,尽管原材料成本有所下降.浦项钢铁(005490.KS)将该季度描绘成"最为艰难"的业绩期.该公司是亚洲最赚钱的钢铁公司.
由新日本制铁和JFE(5411.T)领衔的日本钢企或的业绩或也降至2009年初以来的最差水准,浦项钢铁当季的获利料会腰斩.
中国钢铁工业协会周三称,一季度中国钢铁行业利润为亏损10.34亿元人民币,去年同期为盈利258亿元,且生产成本仍将上升.
3、4月份中国钢铁价格的改善幅度一直不大,分析师表示,随着建筑活动在冬季过後复苏,这一时期钢铁价格通常会上升.
里昂证券(CLSA)驻新加坡分析师Jeremie Capron说:"中国需求继续放缓,我们尚未看到往年这个时候所出现的强劲回升态势."
"情况最差的时期可能是在1月-3月,不过我认为当前季度不会有明显改善."
中国钢铁制造商正在提高产量,该国3月粗钢产量触及6,158吨的纪录水准,因价格小幅上涨刺激钢厂大幅增产.不过,2012年第一季度中国经济成长率达到近三年来最慢.
全球第五大钢厂JFE Steel的母公司JFE Holdings(5411.T),以及韩国浦项钢铁(POSCO)(005490.KS)周五公布业绩,为亚洲钢铁厂商中首批公布财报的企业.
**日圆对JEF和新日本制铁的影响*
亚洲钢铁市场不景气,对於全球第四大钢厂新日本制铁(5401.T)和JFE来说,不是好兆头.这两家公司在日本以外地区销售的钢铁要占其产量的逾一半.
然而,日圆兑美元从去年10月的纪录高位75.7下滑到80水准,以及2011年震後(日本)国内汽车产量反弹,意味着这些厂商的业绩相较于自身的预期仅会略有改善.
今年初以来,新日本制铁股价已上涨了8.3%.JFE同期则劲扬16%,因日圆相对疲弱鼓励投资者.浦项制铁股价同期上涨0.3%.
在同国内汽车厂商等大客户完成艰难的谈判前,新日本制铁和JEF预计都不会公布2012/13财年的财测.谈判内容包括4月-9月的财年上半年降价事宜.
受需求和价格疲弱的冲击,浦项制铁即将公布的季度获利可能要较上年同期减少约一半,尽管该公司称已有良好迹象.
"在中国钢材价格停止下跌之後,全球钢铁市场似乎已经触底,"浦项钢铁(POSCO)的首席营销官Hwang Eun-yeon上月对路透表示.他补充道,随着市场复苏站稳脚跟,浦项钢铁正考虑减少价格折扣.
但Hi Investment & Securities的分析师Park Hyun-wook预计,由於中国需求复苏乏力,尤其是建筑与汽车业的需求低迷,浦项钢铁的第二季获利将低於1万亿(兆)韩元的正常水平.
东京SMBC日兴证券的分析师Kazuhiro Harada预计,中国政府将在今年上半年宣布经济刺激计划,从而提振需求.
**印度成为亮点**
印度是一个小小的亮点,该国原材料成本下降,而且本周还调降了利率,可能在未来几个季度扶助钢铁企业的获利,不过仍然面临需求方面的不确定性.
Steel Authority of India Ltd (SAIL.NS)和JSW Steel (JSTL.NS)的获利情况可能出现改善.
全球第七大钢铁生产商Tata Steel (TISC.NS)1-3月的获利料下降近三分之二,主要是因为价格疲弱和旗下欧洲部门Corus的需求不振.(完)
--编译 王洋/洪曦/张涛;审校 高琦/王兴亚
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