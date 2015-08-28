调查：中国央行12月底前很可能再度放松政策

路透8月28日 - 据路透访问的分析师，中国央行很有可能在年底前再度放松货币政策，以支撑迅速放缓的经济和安抚金融市场。

中国央行周二降息降准，为两个月内的第二次。全球股市下挫，以及资金大量撤出中国市场，令央行受到压力。

但是鉴于制造业活动、出口及通货膨胀均随着持续的生产者物价通缩而放缓，接受调查的经济学家预计，中国央行将需要再度采取行动。

这次对大约20位经济学家进行了调查，预估中值显示，中国央行在12月底前降低准备金率的概率约为80%，12月底前中国央行再次下调存贷款利率的可能性为70%。

尽管进一步放松货币政策的预期有助安抚投资者紧张情绪，但一些分析师担心，中国政府的策略可能还不够充分。目前投资者对于中国经济放缓可能给全球经济成长造成的影响担忧不已。

“小规模刺激举措可能不足以击退积极唱空的人士，在需求受限的环境里也不能大幅提振经济，”瑞穗银行分析师在一份报告中写道。

“中国的最新宽松政策当然为人乐见，但我们担心这种应激、临时和不协同的政策可能削弱信心和效力。”

降息之前，中国于8月稍早突然令人民币贬值。中国决策者称人民币贬值将有助于金融改革，不过很多人认为是中国有意降低币值并帮助出口商。

目前，中国和其他地区股市似乎已经稳定，亚洲股指周五延续全球股市升势，此前数据显示美国第二季经济增长超预期。

这可能有利于美国联邦储备委员会(美联储/FED)展开10年来的首度升息，尽管在过去一周金融市场剧烈震荡后，对于9月升息的预期已几乎消退殆尽。

调查亦显示，中国贷款基准利率年底前料降至4.35%，之后料将持稳，存款利率预料年底前调低25个基点，降至1.50%。

分析师预期中国人行将进一步调降准备金率，预估中值显示12月底之前料将由目前的18%降至17%，明年年底前再降至16%。

“未来将需要在银行间市场挹注流动性，以冲销外汇干预的冲击，”丹麦丹斯克银行的分析师Flemming Jegbj?rg Nielsen指出。

利率下降有可能加剧中国资本外流，并拉低人民币，中国央行将需进行更多汇市干预，因官员先前承诺将避免人民币急剧贬值。

尽管削减储备所致的流动性增加料对大型银行有利，但中国广大民众与企业的信贷需求温吞，依旧令人担忧。

被问及央行除了降息之外还能做些什么，部分受访者表示，人行可以直接放款给特定银行、扩大中期贷款规模，以及采取更多有助于实质经济的措施。

分析师也表示，中国楼市已非常接近深度下修险境，北京当局具有针对性的举措，需要与央行的政策宽松并行，方能抵抗放缓之势。

“在上半年的风风雨雨之后，我们预期今年剩下时间财政支出将愈加强劲，”凯投宏观(Capital Economics)中国分析师Julian Evans Pritchard表示。

“如果北京当局想达到支出目标，那就必须增加支出。”(完)

(编译/审校 张涛/刘秀红/杜明霞/蔡美珍/陈宗琦/ 张明钧/高琦)

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