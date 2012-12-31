调查: 中国基金经理未来三个月股票建议配比升至81.9% 创七个月新高

2012年12月25日，在安徽省合肥市一家券商大厅内，一名股民在股票信息屏旁的电脑前查看股价。 REUTERS/Stringer

* 未来三个月股票建议配比升至七个月高点81.9%

* 股指反弹,基金经理调整策略

* 金融服务类股平均建议配比明显上调

作者 林琦

路透上海12月31日 - 路透最新月度调查显示,中国基金经理对未来三个月股票的持仓建议配比为81.9%,较上月的76.6%明显上涨,并创下七个月新高.近期A股股指展开强劲反弹后,市场人气明显改观,基金经理纷纷调高短期股票持仓比例.

本次共有八位基金经理参与调查,本月债券建议配比降至5.8%,上月为11.8%;而现金建议配比则升至12.4%,上月为11.6%.

"股市最大的机会来自于政策的预期和投资情绪的好转,"上海一位基金经理指出.

在本次调查中,明年中国政府换届后的新政策预期,国内经济继续稳步复苏等,成为基金经理眼中的利好因素;但亦有基金经理认为,短期内还看不到趋势性投资机会,因为经济结构转型并非坦途.

另一位基金经理坦言,"改革的预期强烈,但改革的阻力也不小,以及之前积累的风险在没有充分释放的背景下,经济复苏的进程或许不会太顺利."

此次受访的八位基金经理有六位对未来三个月沪综指点位做出预估,平均值为2,275点,较上月调查时的2,121点明显上调,但该预测值较大盘目前位置高出不多,显示基金经理对于本轮反弹的上限较谨慎.仅有两位基金经理预测三个月大盘将至2,400点,两位预测分别为2,350和2,300点,甚至两位看低至2,100点.

沪综指.SSEC周一午盘报2,265点.这一个月以来,沪综指累计涨幅达14%,今年的年K线并有望翻红,扭转前两年的连续下跌趋势.

**金融板块配置比例明显提高**

在行业板块方面,金融服务板块的平均建议配置比例跳升.这反映出以银行股为代表的金融板块近期出现的估值修复,已影响到基金经理的投资决策;而且从本轮调查看,金融股的估值修复还有可能延续.

本月调查中,金融服务类股的平均建议配置比例为20.1%,上月为16.8%.而上证银行股指数.SSEBKI12月内累计上涨约两成.

机械,金属等部分周期类板块亦有所上涨,或许与未来国内城镇化建设预期相关.机械类板块本月的平均建议配置比例为12.4%,上月为10.4%;金属板块本月为5.1%,上月为4.0%.

以下为一些调查结果的细节(应受访者要求,将随机使用简单的A-H的代号来公布各家基金公司的预估):

1.各基金公司建议未来三个月资产配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H 平均值

股票 90 85 60 85 90 80 75 90 81.9

债券 0 10 20 0 0 6 5 5 5.8

现金 10 5 20 15 10 14 20 5 12.4

2.基金公司建议未来三个月资产配置的平均比例(%):

月份 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

股票 81.9 76.6 78.1 78.3 76.1 79.4 80.0 83.9 79.8 77.6 83.3 83.0

债券 5.8 11.8 10.1 11.8 11.2 11.8 14.5 11.2 10.8 13.4 8.9 10.1

现金 12.4 11.6 11.8 9.9 12.7 8.8 5.5 4.9 9.5 9.0 7.9 6.9

3.下个月各项资产配置比例调整意向(0代表不变,+代表增加,-代表减少):

基金代号 A B C D E F G H

股票 + 0 0 0 0 0 - +

债券 0 0 + 0 0 0 - 0

现金 - 0 - 0 0 0 + -

4.各基金公司对于三个月后沪综指能达到的位置:

基金代号 A B C D E F

预测点位 2,350 2,100 2,300 2,400 2,100 2,400

5.下个月主要行业的建议配置比例(%):

基金代号 A B C D E F G H

汽车 5 10 15 10 5 6 10 10

消费 10 10 25 0 20 20 20 30

电子技术 20 10 5 0 5 4 5 5

金融服务 25 20 5 30 25 16 20 20

金属及产品 5 5 0 10 5 6 10 0

房地产 15 10 30 0 10 12 5 15

交通及基础设施 0 5 0 0 5 8 10 5

能源 15 10 5 25 8 8 0 0

机械 5 15 5 25 10 14 10 15

其他: 0 5 10 0 7 6 10 0

6.主要行业配置的平均建议比例(%):

月份 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月

汽车 8.9 9.6 7.4 6.6 5.7 6.2 7.6 9.3 7.6 6.2 8.4 7.4

消费 16.9 15.0 19.4 17.8 21.7 19.4 20.0 20.0 18.1 20.9 16.6 17.5

电子技术 6.8 8.7 7.9 7.3 6.8 6.8 7.0 6.4 9.1 10.9 6.8 5.8

金融服务 20.1 16.8 16.6 17.0 16.4 17.0 16.6 17.0 18.5 19.0 18.3 19.3

金属 5.1 4.0 4.5 6.8 5.7 7.3 7.0 7.9 5.6 5.1 8.4 5.4

房地产 12.1 13.1 13.1 12.8 15.3 12.0 12.9 12.9 12.0 10.1 10.9 8.9

交通及基建 4.1 4.8 3.5 4.2 3.1 4.2 2.9 3.1 4.4 4.4 4.3 5.6

能源 8.9 9.8 9.1 8.7 8.7 8.1 7.3 5.9 6.0 6.4 7.3 7.9

机械 12.4 10.4 12.1 11.1 11.1 12.8 12.5 12.4 11.0 8.8 11.8 10.5

其它 4.8 7.9 6.4 7.8 5.6 6.1 6.3 5.0 7.6 8.1 7.5 11.9

(完)

(审校 张喜良)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。