路透调查：分析师预测今年下半年油价企稳 明年和后年进一步上涨

图为美国科罗拉多州Dacono附近一处油田的抽油机。 REUTERS/Rick Wilking

路透3月30日 - 周一公布的路透调查显示，油价应在今年下半年企稳，在2016和2017年上涨，因为消费者对大幅降低的油价做出反应。

本次调查访问的34位分析师平均预测，2015年北海布兰特原油均价为每桶59.20美元，高于目前每桶约55美元的价格。本次预测的价格较上月的调查仅提高0.2美元。

调查显示，2016和2017年布兰特原油料分别上涨至72.10和78.70美元。

自2014年6月至今年1月，油价下跌超过60%，虽然后来略有回升，目前仅为上年同期的一半左右。

低油价刺激了汽车的使用率，也使工厂和其他企业扩大能源消费。

伦敦咨询机构Energy Aspects预测，今年全球石油需求增长最高达每日150万桶，是国际能源署(IEA)去年预测的石油需求增长速度的两倍。

“需求增强是多方位的，”Energy Aspects的分析师Virendra Chauhan在路透全球石油论坛上表示。“汽车柴油需求持续稳定增长。”

Intesa Sanpaolo分析师Daniela Corsini也认可这种看法，称消费增长似乎是全球性的。

“全球石油需求将意外上扬，受美国、中国和新兴亚洲市场需求拉动，”Corsini说。

如果伊朗与主要国家就核问题达成协议，该国的制裁可能解除，增长的需求应能帮助吸收伊朗出口的石油。

部分分析师预测需求将超过供应。

“(今年)下半年全球市场预计转为供应短缺，第四季供应缺口达到每日100万桶，”渣打分析师Paul Horsnell表示。

渣打银行是最为看好油价上涨的银行之一，预测今年布兰特原油均价为76.00美元。

32名分析师也参加了2月和3月的调查，其中有20名分析师维持对2015年布兰特油价的预估不变。六名分析师上调了预估价，另有六名分析师下调了预估价。

巴克莱将2015年布兰特油价预估上调7美元，至每桶51美元，增幅在所有参与预测的机构中最大。

调查预测今年美国原油均价为每桶53.60美元，2016年为66.50美元。(完)

(编译 李春喜 审校 孙茉莉)

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