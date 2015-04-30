调查：油价疲弱态势至少将再持续一年

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透4月30日 - 周四公布的路透调查显示，油价疲弱走势至少还会再持续一年，显示美国石油生产放缓将不足以抵销全球供应过剩的情况。
路透月度调查访问32位分析师的结果，预估北海布兰特原油2015年平均价格为每桶60美元，较上月调查结果高出0.80美元。
今年迄今为止，布兰特原油均价为约56美元。
布兰特原油在1月时从每桶超过115美元的高点大跌至略超45美元的低位，过去三个月来逐渐回升，周三收盘时接近66美元。
石油服务公司Baker Hughes数据显示，油价大跌已迫使部分石油探勘公司暂停钻井活动，美国活跃钻机数量连续20周下滑，降至2010年以来最低水准。
路透调查预测，但全球库存仍如此之高，美国原油库存处于纪录高位，油市将会疲弱一段时间。
LBBW分析师Frank Klumpp表示，美国石油产量将“比预期更加强劲“。
尽管有一些分析师预期下半年原油产量将下滑，但大多数认为，如果对伊朗的制裁在年中解除，那么市场上可能会有额外的伊朗供应，这将令油价继续承压。
CRISIL Research主管Rahul Prithiani表示，已在与伊朗讨论达成协议，解除对其石油出口的制裁。
“尽管全面的协议可能要到6月前才完成，但可能要等到6月过后三、四个月，正式协议完成后，伊朗才会增加出口。”
一些分析师认为油市今年已经触及低位，但相对疲弱的价格不太可能刺激消费大量增加。
调查显示，布兰特原油期货价格2016年及2017年料将升至71.50美元和78美元。这略低于前次3月调查中预估的72.10美元和78.70美元。
分析师预期，今年布兰特和美国原油之间的价差将缩窄至每桶5.6美元。(完)
(编译 李婷仪/戴素萍 审校 李爽/张荻)
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