路透调查：油价今年余下时间料稳定 明后年料上升

路透6月30日 - 周二公布的路透调查显示，油价在今年余下时间可能保持稳定，并在2016年和2017年攀升，因全球需求回升，淡然看待希腊债务危机和针对伊朗的制裁可能升级。

对31位分析师的月度调查显示，2015年北海布兰特原油期货LCOc1均价料为每桶62美元，比今年迄今均价59.29美元高出逾2美元。

“今年下半年供应过剩情况将逐步好转，得益于需求转强和石油输出国组织(OPEC)以外国家产量放缓，”德国商业银行资深原油和大宗商品分析师Carsten Fritsch表示。

“如果希腊危机仍受控，则对油价的影响将短暂，”他补充说。

油市周一下跌，因投资者担心希腊会发生债务违约，而且希腊如果离开欧元区，可能会对欧洲经济带来冲击，并抑制燃料需求。

布兰特原油期货目前接近近期波动区间低端，在每桶60-63美元附近，较2014年高位下降近50%，但已较45美元左右的1月低位高出33%以上。

多数分析师称，布兰特年内不太可能再刷新低位。

参与路透5月油市调查的分析师中，八位上调了对2015年布兰特油价前景的平均预期，18位分析师保持预期不变。

调查显示，布兰特原油期货价格到明年有望涨至每桶70.80美元，2017年进一步涨至75.90美元。

分析师预期OPEC将继续以接近产能上限的水准生产，但预计非OPEC国家的产量将受到低油价的限制。

路透调查预估，美国原油期货CLc1今年均价为每桶56.30美元，2016年达到65.80美元。2015年迄今的均价为53.21美元。

分析师称，伊朗若与西方达成核协议，最终将令更多伊朗原油进入全球市场，但多数人认为这对价格的影响将滞后。

“恐怕要到2016年，伊朗才能满足与西方达成全面协议的己方条件，因此短时间内不会看到原油供应的大幅上升，”Capital Economics的分析师在研究报告中指出。

美国券商Bernstein给出的油价估值最高，预计布兰特原油和美国原油2015年均价分别达到每桶80和75美元，和上个月调查时的预估一致。美银美林给出的布兰特原油2015年均价预估最低，为每桶58美元。高盛给出的美国原油2015年均价估值最低，为每桶52.04美元。(完)

(编译 刘秀红/杜明霞/高琦 审校 蔡美珍/王兴亚)

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