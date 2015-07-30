路透调查：国际油价料将反弹 但供给过剩将限制涨幅

路透7月30日 - 周四公布的一项路透月度调查显示，油价可能从六个月低点反弹而在年终收高，明年将进一步攀升，得益于新兴市场需求增长。

但调查中访问的30位业内人士和银行分析师称，全球供应过剩和美元上涨应限制油价涨势，未来几年将使燃料成本远低于最近均值。

周二布兰特原油期货LCOc1触及每桶52.28美元，创2月2日以来最低，因供给过剩且美元上涨，而且还有来自对中国需求的担忧。

沙特的产量处在纪录高位，该国正在争夺市场份额，分析师表示石油输出国组织(OPEC)目前的产量超过需求，过剩量约为每日300万桶。

不过对一些生产商而言，油价已经跌破损益平衡点，这其中包括美国的一些页岩油厂商，分析师表示这种情况应有利油价反弹。

路透调查显示，布兰特原油今明两年的均价分别为60.60美元和69美元，而今年迄今的均价为约59美元。2014年时油价略低于100美元。

调查预测，美国轻质原油期货CLc1今明两年的均价分别为54.90美元和63.80美元，高于今年迄今的均价53美元。

11位分析师在最新的调查中下调了对2015年布兰特原油价格预估，15位分析师维持预估不变。有15位分析师预测布兰特原油价格在60.90美元上方，上个月调查中则为16位。

Capital Economics的Thomas Pugh表示，随着中国和美国的炼厂需求增加，全球燃料需求应该对近期油价的下跌做出积极的回应。

伊朗核问题达成协议应该最终会带来该国石油出口的增加，不过分析师们表示，这些供给要产生影响还需假以时日，而且目前油价已经对此因素有所反映。

DNB Markets和Bernstein对2015年布兰特油价的预测最高，为每桶65美元。Natixis对今年布兰特油价的预测最低，为56.70美元。(完)

(编译 王洋; 审校 李爽)

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