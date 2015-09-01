调查：油价明年将反弹 因供给增速放缓且需求回升

路透9月1日 - 周二路透调查显示，油价已跌得太多和太快，未来一年应会逐步回升，因供给增长减慢且需求复苏。

路透对30位分析师的月度调查显示，指标北海布兰特原油LCOc12016年的均价料在每桶62.30美元，高于今年迄今约57.60美元的均价。

调查显示，美国原油价格CLc1明年均价料在57.00美元。

这较7月底的油价调查预估大幅下调，当时预期布兰特原油明年的均价将在69.00美元，美国原油价格平均将在63.80美元。

全球油市自5月以来已经跌去三分之一，仍较一年前价位低50%以上，原因是供应大量过剩并且需求不振。围绕中国经济的担忧在近几周令油价跌势加剧。

但分析师表示，大幅偏低的油价过去几个月已经刺激全球许多地区，特别是美国和中东的需求增加，并且石油产量增长也已经开始降速。

他们称，这将有助于市场恢复平衡，并应该促使未来几个月油价上涨。

“我们预计油价明年将可获得动能，尤其是到下半年，2016年底时的油价料比2015年高出约10%，”Raymond James分析师Pavel Molchanov说。

荷兰银行分析师Hans van Cleef也这么认为，并称“市场很快会意识到，油价跌势可能过快过猛。因此或许很快会进行上修；油价可能会开始温和上扬。”

根据路透调查的预估，2015年布兰特原油期货均价料为每桶57.40美元。若要达到这个水平，布兰特原油未来四个月必须强劲反弹，许多分析师预期这是有可能的。

上周，油价触及六年半低位，但临近周末时上涨，带动布兰特原油升至每桶50美元。

参与最近两次路透调查的27位分析师中，有18位下调了2015年油价预期，另外九位则保持不变。没有人上调对布兰特原油的价格预期。

瑞士信贷对今明两年布兰特原油的价格预期最高，分别为62.90和76美元。法国外贸银行(Natixis)对2015年布兰特原油的价格预期最低，为51.90美元。(完)

(编译 孙茉莉/王兴亚/许娜；审校 张明钧/张若琪/王颖)

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