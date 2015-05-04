路透调查：金融机构固定收益部门人行降息预期浓厚 债市整体乐观

路透上海5月4日 - 汤森路透中国固定收益市场展望2015年第五期的参与机构及人士预期，中国央行5月维持准备金率不变，但继续降息概率较大。

中国经济下行压力不减,实体经济融资成本难降，央行宽松货币政策仍有必要持续，并需加大力度向实体经济传导，国内基本面整体支撑债市继续乐观。

外部环境而言，美国经济弱于预期，欧洲和日本基本面逐步改善，资本流出压力下降，也利好国内流动性；但信用违约事件、股市及IPO效应、地方政府债潜在供给仍将给债市带来调整压力，信用债短端略谨慎。

调查结果显示，52%的参与机构认为，央行5月会维持一年期存款基准利率在2.5%，较上月的88%的比例下降三成，显示参与机构继续降息预期浓厚。而未来三个月，接近八成的机构更是预期该基准利率会继续降至2.25%及以下。

与此同时，参与机构未来降准预期不减。展望结果显示，4月降准后，超过八成的机构预期5月份大型存款类机构法定存款准备金率会维持在18.5%，但未来三个月，预期该准备金率会下降到18%的比例接近五成。

展望结果并显示，今年5月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为2.0372%、2.6439%和4.2615%，分别较4月全月实际均值下降19个基点(bp)、20个bp和31个bp。

展望机构预期10年国债收益率5月末为3.35%，与4月底实际值持平。

2015年第五期展望调查共有58家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等23家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等14家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

本期新增了浙商银行、上海银行、北京银行、富邦华一、海通证券和天风证券等六家参与机构。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 徐永 审校 黄凯)

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