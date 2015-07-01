路透调查：汤森路透中国固收展望项目参与机构扩容至72家 7月债市谨慎看牛

路透上海7月1日 - 全球领先的专业信息服务提供商汤森路透周三宣布，筹备多月的中国固定收益市场展望项目扩容计划收官。自下半年（2015年第七期）起，参与机构扩容至72家，覆盖中国最主流的银行、保险、券商和基金等金融机构。

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第七期的参与机构预期，央行7月维持基准利率不变，但降准概率较高。中国经济企稳基础仍不牢固，资本市场动荡加剧，仍需积极财政政策和宽松货币政策护航，利率债整体继续小幅看牛，信用债短端则略谨慎，信用利差有所扩大。

外围方面，美欧经济复苏势头保持强劲，日本经济不确定性仍较大，希腊债务危机则会继续干扰全球金融市场，国际资本波动可能加大，这会影响渐现触底迹象的外贸形势的改善进程，但人民币汇率保持横盘震荡，中国整体受外围波动影响料较小。

调查结果显示，97%的参与机构认为，央行7月会维持一年期存款基准利率在2%，显示在6月降息后，参与机构的降息预期已减弱；而未来三个月内，参与机构继续降息预期比例也不高，不到两成。

与此同时，6月底的定向降准释放资金有限，继续推高了7月的降准预期。超过五成的机构预期7月份大型存款类机构法定存款准备金率会低于18.5%。未来三个月的降准预期则超过了八成。

展望结果并显示，今年7月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.1791%、2.2901%和3.0449%，分别较6月全月实际均值变化3个基点(bp)、-5个bp和3个bp。

展望机构预期10年国债收益率7月末为3.57%，较6月底实际值下降3个BP。

2015年第七期展望调查共有72家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构11家。

本期新增了6家参与机构，分别是中信银行(0998.HK)(601998.SS)、长沙银行、华融湘江银行、中邮基金、申万菱信基金以及湘财证券。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(发稿 徐永；审校 林高丽)

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