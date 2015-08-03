路透调查：中国金融机构固收部门宽松预期仍存 但债牛空间料有限

路透上海8月3日（作者 徐永） - 汤森路透中国固定收益市场展望2015年第八期的参与机构预期，央行8月继续维持基准利率不变，但降准仍有空间。监管层高度重视经济下行压力，债市收益率仍有下行空间，但前期跌幅较大的金融债和信用债短端续跌空间有限，国债则相对看好。

外围方面，美联储和英国央行年内可能启动加息，但欧美通胀水平仍普遍低于目标，油价低迷；同时包括中国、俄罗斯和新西兰在内，更多国家面临着降息压力，全球经济复苏进程的不同步，可能继续给中国造成资本波动压力，但人民币汇率继续持稳概率较大。

调查结果显示，96%的参与机构认为，央行8月会维持一年期存款基准利率在2%；而未来三个月内，参与机构预期基准利率继续维持不变的比例也超过八成，显示在7月份降息缺席后，参与机构对年内的降息空间预期已明显收窄。

另外，近四成的机构预期8月大型存款类机构法定存款准备金率会低于18.5%。而未来三个月，预期该准备金率将调降的比例达到75%。

展望结果并显示，今年8月全月银行间存款类机构隔夜质押式回购加权平均利率和七天期该利率，以及三月期Shibor的预测均值分别为1.3122%、2.5175%和3.1565%，分别较7月全月实际均值涨5个基点(bp)、0个bp和跌2个bp。

展望机构预期10年国债收益率8月末为3.45%，较7月底实际值下降3个BP。

2015年第八期展望调查共有72家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(1288.HK)(601288.SS)、中国银行(3988.HK)(601988.SS)和建设银行(601939.SS)(0939.HK)等29家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券(600030.SS)(6030.HK)等19家，险资类参与机构有人寿资产等11家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构11家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。本期调查共涉及八大系列27个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完)

(审校 张喜良)

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