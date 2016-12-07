调查：东亚股市2017年能否顺风顺水 端视特朗普政策效应

2016年6月7日，港交所外飘扬的公司旗帜（左）、中国国旗（中）和香港特区旗帜。 REUTERS/Bobby Yip

路透班加罗尔12月7日 - 路透调查结果显示，若美国总统当选人特朗普实施减税计划，且投资人克服了保护主义升温的疑虑，美国股市因此而走势不错，那么东亚股市明年料将有更好的表现。

亚洲股市今年起伏动荡，受到一连串事件冲击，包括1月中国汇率贬值、6月英国公投决定退欧、以及11月特朗普意外在美国总统选举中获胜等等，导致资本大举流出本地区股市。

多位股票策略师表示，未来六个月的前景并不明朗，特别是目前尚不清楚特朗普多在多大程度上实现竞选承诺，而其竞选承诺的主轴是贸易保护主义及控制移民。

不过这项在过去10日进行的调查显示，股票策略师仍维持一贯的看多立场。

他们预计中国股市沪综指.SSEC将升至3,375点。该股指今年迄今下挫10%，周二收盘报3,199.65点。

2017年底则料收在3,650点，较目前水平上涨14%。但预估值差异很大，从3,250点到3,905点不等。

“特朗普执政时期可能出台大举财政刺激措施，亚洲股市可能因增长走强和收益率曲线趋陡而受益，但也可能因受美元强势而受挫，”法国巴黎银行股票分析师Manish Raychaudhuri在近期的报告中写道。

“目前来讲，特朗普政府的贸易政策甚至比美国国内财政政策还要模糊，投资者2017年将可能与贸易政策带来的动荡作一番争斗。”

预计香港股市恒生指数.HSI到2017年底较当前水平上涨约7%，至24,290点。

韩国综合股价指数.KS11料有类似涨幅，自周二收盘点位1989.86点涨至2,135点。

不过，鉴于韩国出口对中国严重依赖，对韩国综合股价指数的预期似乎过于乐观。

韩国央行在一份详述中国对韩国经济潜在影响的研究中称，如果因为特朗普保护主义贸易政策的缘故，中国对美国出口减弱，则料将冲击到韩国出口。

调查显示，到明年年底，台湾加权股价指数.TWII料比当前水准上涨约6%。

特朗普上周与台湾领导人蔡英文通电话，招致中方对美国的外交抗议。

中国海峡两岸关系的进一步恶化料打击台湾经济，因为台湾很大一部分产品是销往大陆地区。

短期来看，如果美联储下周加息，那么决策层对明年加息次数的预估将是一个关键。

如果特朗普计划的大规模减税导致通胀预期更大幅上升，那么美联储收紧政策的幅度可能比目前预想的更大，且可望推动已创14年高位的美元进一步上涨。

“这可能加速资本流出亚洲，”台北新光投资信托副总裁RobertHsieh称。

但这很大程度上要取决于中国经济形势及其2017年的情况，目前外界担心中国一些行业产能过剩，楼市过热风险以及全球贸易流动疲弱等问题。

经过一连串债务推动的支出后，中国经济最近显现出成长企稳的迹象。但许多人目前仍担心高负债给未来经济成长带来的威胁。

澳洲、日本等广泛地区股市明年料上涨。

但印度股市不会像分析师几个月前预期的那样创下纪录高位，主要由于总理莫迪废除大额钞票的做法料打击未来几季的经济成长。(完)