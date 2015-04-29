调查：中国4月官方制造业PMI料小降至50.0 宽松预期继续强化

路透北京4月29日 - 路透综合13家分析机构预估中值显示，中国4月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计小幅回落至50.0，需求低迷叠加出口乏力，经济下行仍未探底，宽松政策预期继续加强。

“从目前来看稳增长的措施还没有传递到实体经济面来。从往年的经验看，4月份都会比3月份高，但今年由于整个需求比较疲弱，使得大家在投资方面比较担忧，所以会更多地消耗库存而不是扩大生产。”华宝信托宏观分析师聂文表示，他预计4月官方PMI为50.0。

中国的兴业银行在其预测报告中亦表示，从需求端来看，4月百家零售企业销售额同比预计有所回升，带动社会消费品零售回暖；但是出口主要航线货量下滑明显，且房地产销量仍然低迷。

“4月份钢材日均产量有所上涨，同时发电量也有所好转。不过，各类大宗商品价格持续下跌，因此生产端难言好转。”该银行报告称。该机构预计4月官方PMI将再度跌破荣枯线至49.9。

最新公布的汇丰4月中国制造业PMI初值连续第二个月位于荣枯线下方，并创下12个月最低，受新订单和物价分项指数下滑的拖累。4月汇丰PMI终值亦定于5月4日发布。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

____2015年____ ______________________2014年_______________________

3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月

PMI(%) 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51 50.8 50.4 50.3

中国2015年一季度国内生产总值(GDP)同比增长7%，增速创出六年新低。央行本月普降存款准备金率1个百分点并加大定向降准力度，稳增长正成为中国下半年经济工作的首要任务。

兴业银行报告认为，国际资本持续外流和外汇占款的持续负增长，将令降准开始逐步常态化。“与此同时，在持续的投资下滑面前，最为快捷的办法恐怕就是对政策性银行进行大规模抵押补充贷款（PSL），令其迅速向地方政府提供急需的过桥融资，以尽快催动投资上马。”

中国工业和信息化部周二表示，中国工业经济运行基本面稳健，但受到需求增长动力不足的影响，工业下行压力不可低估，保持工业经济平稳运行仍需要付出艰巨努力。

路透周一援引消息人士称，如不出意外，中国将很快宣布新一轮量化宽松政策（QE）--央行通过直接购买商业银行资产的方式投放基础货币，以此撬动信用投放、拉低全社会的长期融资成本、减缓通缩压力并推动经济增长。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的4月中国官方制造业PMI预估详情:

机构 预估值

--------- ---------

海通证券 51.5

瑞士信贷 50.2

澳新银行 50.2

广发银行 50.1

银河证券 50.1

招商证券 50.1

ING金融市场 50.0

华宝信托 50.0

首创证券 50.0

巴克莱银行 50.0

申万宏源 49.9

兴业银行 49.9

民族证券 49.9

--------- ---------

4月预估中值 50.0

上月 50.1

（完）

(发稿 侯向明； 审校 黄凯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。