路透调查：中国7月官方制造业PMI料持平于50.2 经济内生增长动力弱

路透综合20家分析机构预估中值显示，中国7月官方制造业采购经理人指数(PMI)预计持平于上月，仍为50.2，经济改善迹象微弱，缺乏内生增长动力，有待宽松政策继续发挥效应。

“6月实体经济活动少有改善，增长动力仍疲弱。”澳新银行指出，考虑到样本更大的官方PMI可能比财新PMI更有韧性，预计7月PMI略微回落至50.1。

海通证券宏观分析师姜超等指出，近期工业增速反弹，但铁路货运增速却跌幅扩大；发电量增速回升，但电力耗煤增速却跌幅扩大。宏观数据向好，而中观数据表现依然欠佳，这一分歧仍有待弥合，工业增速反弹持续性存疑。

他们表示，上半年第三产业表现强劲，托底经济下滑。但股灾或对下半年经济形成拖累，仍需政府稳增长政策加码对冲。前期财政政策持续加码，但独木难支，而上周国务院常务会议也再次祭出外贸稳增长，能否见效尚需观察。

下表为过去一年官方制造业采购经理指数(PMI)历史数据一览:

________________2015年______________ _________________2014年_____________

7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月

PMI(%) -- 50.2 50.2 50.1 50.1 49.9 49.8 50.1 50.3 50.8 51.1 51.1 51.7 51

最新数据显示中国制造业略微改善的迹象在7月中断，财新中国7月制造业PMI初值降至一年多低位48.2，包括新订单、新出口订单在内的多个分项指数从扩张区间跌入收缩区间，反映当前中国制造业在弱需求下增长仍然乏力。财新PMI终值定于8月3日公布。

虽然中国经济总体态势呈“缓中趋稳，稳中趋好”，但中国国家发展改革委秘书长李朴民周二也提到，中国经济下行压力依然很大，增长动力不足，外需形势亦不容乐观，下半年保持宏观政策稳定性和连续性，加快推进重大工程建设。

国务院近日亦出台促进进出口稳定增长的若干意见，明确指出完善人民币汇率市场化形成机制，扩大人民币汇率双向浮动区间，坚决清理和规范进出口环节收费。

制造业PMI是一个综合指数，按照国际上通用的做法，由五个主要扩散指数加权而成。通常PMI指数在50以上，反映经济总体扩张；低于50，反映经济衰退。

以下为各机构给出的7月中国官方制造业PMI预估详情:

野村证券 50.4

NORD LB Giro 50.4

华宝信托 50.4

Barclays Ban 50.4

k NY

华融证券 50.3

招商证券 50.3

交银国际 50.3

申万宏源 50.2

平安证券 50.2

华泰证券 50.2

瑞信 50.2

民生证券 50.1

中国银行 50.1

Natixis 50.0

ING金融市场 50.0

中金 50.0

DZ bank 49.9

Deka银行 49.9

Action Econo 49.9

mics

Forecast 49.8

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7月预估中值 50.2

上月 50.2（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)

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